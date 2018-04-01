І.Щепотін: рак молочної залози - проблема № 1 для українських жінок

В Україні щороку виявляють у жінок понад 16 тисяч нових випадків раку молочної залози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного інституту раку Ігор Щепотін на прес-конференції у Києві.

За його словами, за показниками захворюваності та смертності рак молочної залози – на першому місці.

«Щороку рак молочної залози діагностують близько 16,5 тис жінок, близько 7,5 тис. помирають від цього захворювання. До 10% жінок помирають протягом року після встановлення діагнозу. Близько 50% всіх хворих – жінки дітородного і працездатного віку. Щороку ми фіксуємо все більше випадків виникнення цього захворювання у молодих жінок. Тому ця проблема для України є не лише медичною, а й соціальною, оскільки вона безпосередньо впливає на демографію в країні. Рак молочної залози проблема № 1 для українських жінок. Сьогодні усе частіше діагностують рак молочної залози у жінок до 30 років», - зазначив Щепотін.

Медик підкреслив, що рак – виліковна хвороба. «Рання діагностика - важлива умова для перемоги над захворюванням. Виявлення раку на 1-2 стадіях і подальше лікування забезпечують понад 90% успішного результату. Ми гарантуємо збереження функцій та косметичних імовірних наслідків лікування цієї хвороби. А вже за 3-4 стадіях прогноз буде гірший, а лікування значно дорожче, істотними будуть і косметичні наслідки. У нашій країні, на жаль, великий відсоток запущених форм раку. І проблема не тільки в діагностиці - для того, щоб діагностувати, треба, щоб жінка звернулася до лікаря. Тому, щоб істотно вплинути на статистику, недостатньо поліпшення якості лікування – значною мірою це залежить від профілактики та ранньої діагностики», - наголосив Щепотін.

Медик розповів, що рак молочної залози належить до візуальних форм раку, а отже може бути виявлений самою жінкою. «Жінки до 40 років повинні раз на рік відвідувати мамолога та гінеколога, робити УЗД молочної залози, жінки старші за 40 років - раз на рік робити мамографію», - наголосив Щепотін.

Директор Національного інституту раку також розповів про заходи у рамках «місячника» боротьби з раком молочної залози, мета якого привернути увагу жінок до власного здоров’я.

«У цьому році ми залучаємо до цих заходів Мобільну жіночу консультацію, яку створено коштами Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України». Це – пересувний трейлер, оснащений найкращим обладнанням для діагностики гінекологічних захворювань і захворювань молочної залози, який може працювати у найвіддаленіших місцях. Коли питання створення мобільної консультації обговорювалося з Рінатом Ахметовим, була його обов’язкова умова, що усі обстеження будуть безплатними. Роботу мобільної жіночої консультації забезпечують лікарі і рентген-лаборанти Національного інституту раку та фахівці програми «Рак виліковний» фонду Р.Ахметова. Додатково фонд забезпечує всіх жінок необхідними витратними матеріалами, а також відстежує соціальні та психологічні аспекти, ефективність роботи даного типу комплексу», - сказав фахівець.

Щепотін наголосив, що мобільна жіноча консультація - це досить нетрадиційний підхід для України, вона є унікальною, аналогів їй немає.

«Попит на ці послуги у жінок колосальний. Однак ресурс мобільної консультації обмежений і не може забезпечити усіх бажаючих. Це та міра, яка приносить результати для жінок, які проживають у віддалених селах. За півроку в Мобільній консультації було обстежено 2 500 тисяч пацієнток. З них злоякісні новоутворення у репродуктивній сфері виявлені у 100 пацієнток (причому практично всі випадки - на ранніх стадіях), у 350 хворих виявлені доброякісні пухлини і у 600 - передракові захворювання, у 1200 виявлено мастопатії. Ефективність перевищила наші очікування. Мене радує що у більшості випадків ми виявили передракові стани. Усі вони направлені в Інститут раку. Прогнози у цих жінок дуже добрі», - зазначив Щепотін.