В Україні розпочато дослідження хіміорезистентного туберкульозу

В Україні з 1 листопада 2013 року розпочався набір пацієнтів для епідеміологічного дослідження щодо хіміорезистентного туберкульозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань.

Метою дослідження є отримання достовірної, репрезентативної інформації щодо стійкості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних лікарських засобів, а також удосконалення схем лікування хворих на туберкульоз.

Участь у проведенні дослідження беруть фахівці 40 груп спеціалізованих структурних підрозділів, закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз. Дослідження проводиться в 24 регіонах України, окрім Тернопільської, Чернівецької областей та м. Севастополь.

Результати дослідження очікуються через 18 місяців від його початку.

Як нагадують в Держслужбі, протягом вересня-жовтня поточного року нею спільно з бюро ВООЗ в Україні та ДУ «Національний інститут пульмонології та фтизіатрії ім. Ф. Г. Яновського АМН України» проведені тренінги для регіональних координаторів Дослідження, керівників та лабораторних координаторів груп закладів, які беруть участь у Дослідженні.