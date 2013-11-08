Як не потрапити до рук костоправа-шарлатана

Вправляти і розтягувати хребет треба з особливою обережністю. Один неправильний рух костоправа може назавжди зробити з людини інваліда. Або значно погіршити стан здоров`я.

Мануальний терапевт з Києва 53-річний Володимир Моршинський каже, що з хребтом має працювати лише дуже грамотний лікар. Найнебезпечніше ходити по знахарях. Від незнання вони легко можуть нашкодити. Наприклад, надірвати м`язи, від чого почнеться м`язевий фіброз.

"Уявіть ситуацію - приходить до мануального терапевта пацієнт зі скаргами, що у нього не повертається голова. Лікар проводить маніпуляції і голова повертається. Але через місяць починаються головокружіння. Бо погіршення повороту голови – це була реакція організму на проблеми у шийному відділі. У такому положенні був нормальний кровопотік до голови. А мануальний терапевт його порушив. Голова почала повертатися, але артерії перекрились. Тому перед тим, як робити різні маніпуляції, раджу пройти обстеження. Як мінімум – зробити УЗД м`язів та судин. З такими даними ви почуватиметися більш захищеними перед лікарями-шарлатанами."

Більшість неофіційних мануальних терапевтів діють "всліпу", за методом ймовірності. У них є певні методи лікування, які часто не співпадають з рекомендаціями офіційної медицини.

"Декому вони допомагають. Це лише маленький відсоток людей, яким просто пощастило. Їхні скарги були сумісними з методом лікування знахаря"

Якщо ж йдете до офіційного лікаря, теж існує спосіб перевірити, наскільки його дар від Бога.

"Зверніть увагу скільки ліків вам виписують. Якщо лікар не має природнього чуття, він виписуватиме якнайбільше ліків. Це як страховка – щось та й поможе. Причому, більшість з тих ліків будуть коштувати чимало. Бо лікар має відсоток в аптеках."