Яким обладнанням будуть оснащені нові автомобілі "швидкої"

У 2014 році усі працівники екстреної медичної допомоги пройдуть перепідготовку, щоб оволодіти сучасними методиками надання допомоги у екстрених випадках на новітньому обладнанні. Про це повідомив директор Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров`я України» Володимир Юрченко під час наради з директорами територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка відбулася у четвер в Києві.

Володимир Юрченко відзначив: «У кожному обласному центрі екстреної медичної допомоги вже є навчально-тренувальні центри, де медичних працівників усіх рівнів навчають надавати медичну допомогу в екстрених ситуаціях. Крім всього іншого, йдеться про реанімаційні заходи при клінічній смерті постраждалого». Особлива увага, за словами керівника Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги, віднині приділятиметься навчанню медиків працювати із обладнанням, яке буде встановлено у нових автомобілях швидкої допомоги.

Під час наради директорів територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було підбито підсумки впровадження Закону України «Про екстрену медичну допомогу», який, як відомо, вступив у дію 1 січня 2013 року. Перед нарадою виробники, які перемогли у тендері на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, продемонстрували медичне обладнання, яке буде встановлено на нових швидких. Це медичне обладнання провідних світових виробників, переважно Італії, Іспанії, Німеччини та США: дефібрилятори, портативні системи догляду за диханням, ручні пристрої для штучної вентиляції легенів з можливістю подачі кисню, з масками, дихальними трубками для осіб різного віку та кисневим резервуаром, багатоканальні електрокардіографи з можливістю друку ЕКГ, апарати вентиляції легенів, іммобілізаційні пристрої, глюкометри, багатофункціональні ноші тощо.

«Ми врахували відгуки про швидкі попередньої закупки, які пропрацювали на лінії вже рік. При складанні технічного завдання цього тендеру МОЗ України ще більше підняв вимоги до автомобілів швидкої медичної допомоги та їхнього обладнання. У результаті в каретах швидкої допомоги буде встановлено устаткування провідних світових виробників Європи та США. Наші нові авто швидкої медичної допомоги будуть обладнані так само, як і швидкі Польщі, Німеччини, Великої Британії тощо», - наголосив начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Управління реформ медичної допомоги МОЗ України Михайло Стрельников.

Керівники обласних центрів екстреної медичної допомоги зазначили, що медичне обладнання такого класу суттєво підвищує рівень медичної допомоги.

«Це те, про що ми давно мріяли, – хороші, надійні машини, які будуть обладнані найновішим устаткуванням. Ми вже маємо деяке обладнання такого класу і можемо стверджувати: якщо лікар має апаратуру такого класу – він озброєний за останнім словом медичної техніки. Минулого тижня фельдшер, який виїхав на виклик без лікаря, самостійно здійснив успішну реанімацію завдяки новітньому обладнанню, яким був укомплектований автомобіль», - розповів головний лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Куц.

Нагадаємо, що автомобілі швидкої медичної допомоги будуть обладнані відповідно до свого класу та призначення. Зокрема, автомобілі типу А2 налічують близько 14 найменувань основного обладнання та 10 допоміжного, яке знаходиться у сумках та укладках. Автомобілі швидкої медичної допомоги типу В призначені для транспортування та реанімації. Такі швидкі нараховують близько 20 найменувань основного обладнання та понад 30 допоміжних приладів та приборів. Автомобілі типу С (реанімобіль) використовують у важких екстрених випадках. Усе обладнання налічує близько 30 найменувань основних та понад 10 допоміжних приладів.

Прес-служба МОЗ України