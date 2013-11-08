Морква - коренеплід здоров'я

Морква – продукт, в якому природою закладено дуже багато корисних речовин. Вона містить вітаміни, які відносяться до груп С, В, Е, РР, К, а також каротин – речовина, здатна перетворюватися на вітамін А в організмі людини, пишуть іноземні ЗМІ.

Саме завдяки цьому овочу можна позбавитися від різних хвороб.. При регулярному вживанні в їжу моркви знижується рівень холестерину в крові приблизно на 11 %. А це означає, що зменшується ризик серцево-судинних захворювань. Шведські вчені стверджують, що ці коренеплоди запобігають серцеві напади.

Вміст у моркві бета-каротину дозволяє їй зменшувати ризик виникнення раку легенів майже на 40 %, а товстої кишки – на 24 %. Для жінок, що вживають «оранжевий овоч» щодня, ризик розвитку раку молочних залоз зменшується 5–8 раз. Також морква здатна запобігти такому захворюванню очей, як дегенерація жовтої плями. Дана хвороба, переважно, зустрічається у людей похилого віку.

З`їдаючи одну морквину в день, ви знижуєте ризик виникнення інсульту на 68 %. А вживання її після серцевого нападу сприяє швидкому відновленню.. Здатність моркви регулювати цукор в крові робить її незамінним продуктом для діабетиків, збільшуючи тим самим їх шанс на одужання.