Завтра в Україні - без опадів

Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у південній і східній частинах місцями туман.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на півдні та заході до 18°.

У Києві та області у суботу - без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.