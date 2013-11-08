Завтра в Україні - без опадів

14:46, 08 листопада 2013
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Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у південній і східній частинах місцями туман.
 
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
 
Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на півдні та заході до 18°.
 
У Києві та області у суботу - без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
 
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.
 
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