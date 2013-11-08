Янукович відкриє перинатальний центр у Запоріжжі

Президент України Віктор Янукович наступного тижня планує взяти участь у відкритті перинатального центру в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час зустрічі в Києві з діячами культури та мистецтв.

Як повідомляв УНІАН, перинатальний центр у Запоріжжі створюється на базі колишнього п’ятого пологового будинку.

За 2 роки в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя» перинатальні центри вже відкрито в 11 областях України.