Сиротинці стають інтернатами для розумово відсталих дітей

Сирітські заклади в Україні реорганізовують в інтернати для розумово відсталих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Людмила Волинець у ході семінару-наради «Технології профілактики соціального сирітства: потреби сімей і дітей, якісній супровід», організованого благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України».

Вона переконана, що це дуже небезпечна тенденція. «За результатами моніторингу всіх закладів із інтернатною формою утримання, проведеного Уповноваженим Президента з прав дитини, сьогодні в Україні (завдяки сімейним формам виховання) сирітські установи - наполовину порожні. Постало питання про реформування цих закладів. Що ж відбувається в країні? Реально сирітські заклади стали реорганізовуватися в спеціальні школи. Ці школи створюються для дітей із затримками психічного розвитку й для розумово відсталих. Це означає, що має збільшитися кількість дітей із проблемами психічного розвитку», - сказала Волинець.

«Якщо чесно, служби у справах дітей іноді навіть користуються цим. Це дуже серйозні речі. Ми маємо ризик завтра отримати необ`єктивно діагностовану величезну частину дитячого населення з психічними захворюваннями», - зазначила Волинець.

За її словами, спеціальні школи-інтернати не видають атестатів про освіту. «Ці мільйон дітей не отримають свідоцтв про освіту. І через 12-15 років народять наступне покоління. Як вони підготують своїх дітей до школи?.. Ще три покоління - й країна або скасує стандарти психіатрії, або всі будуть із діагнозом. Це дуже небезпечні речі. Боротьба йде не за інтереси дитини, його пріоритети…», - вважає Волинець.