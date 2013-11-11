Сало зміцнює серце, нирки, кісткову систему

Дієтологи вчать, що їжа з високим вмістом жирів сприяє розвитку атеросклерозу. Проте в світі жирів все не так просто.

Так як організм не може без них обходитися, при виборі жировмісних продуктів слід враховувати деякі їхні властивості. Насамперед, те, скільки міститься у продукті жирних ненасичених кислот, вважають фахівці.

У цьому ряду жирних продуктів медики виділяють свиняче сало, володіє унікальним набором жирних ненасичених кислот. Виявилося, наприклад, що сало містить арахідонову кислоту, яка є однією з чотирьох незамінних жирних кислот.

Арахідонова кислота входить до складу фосфоліпідів, що становлять основу мембран клітин, і необхідна для передачі сигналів клітини в якості запального медіатора. Вона забезпечує правильне функціонування кісткової тканини, «відповідає» за ріст кісткових клітин, роботу нирок, серцевого м`яза, а також бере участь і в холестеринному обміні.

Крім цього, у салі є й інші цінні незамінні жирні кислоти, що займають у його складі близько 10 відсотків. За цим показником сало випереджає інші харчові жири: біологічна активність сала в п`ять разів вища, ніж у вершкового масла і яловичого жиру.

Широко застосовується в народній медицині як зовнішній засіб, сало нерідко виявляється більш дієвим, ніж патентовані мазі.

Фахівці рекомендують вживати сало в помірній кількості і в поєднанні з овочами – в цьому випадку атеросклероз вам точно не загрожує.