Чи безпечний сир із пліснявою

Гурмани всього світу вже встигли оцінити незрівнянні смакові параметри сирів із пліснявою. Звісно, кожному любителю сиру з пліснявою було би приємно дізнатися, що він ще й корисний.

На жаль, ніяких серйозних наукових даних про користь сирів із пліснявою не існує. Якщо ж уважно почитати рекламні статті, присвячені сирам із пліснявою, то ми виявимо зворотну картину: всі сири з пліснявою протипоказані вагітним, дітям, людям із захворюваннями печінки.

Взагалі навіть здоровим дорослим людям не рекомендується вживати цей делікатес більше п`ятдесяти грамів на добу.

Це пов`язано з декількома факторами, що стосуються виробництва і зберігання:

Цвіль, що формує смак продукту, - це грибок. Нічого корисного ні сам грибок, ні продукти його життєдіяльності людському організму принести не можуть.

Флора нормального кишечника складається, в основному, з біфідобактерій. Крім того, там трапляються ще молочнокислі бактерії і деякі інші симбіонти (корисні мікроорганізми). Існує досить жорсткий перелік мікроорганізмів, що є корисними мешканцями кишечника. Ці мікроорганізми, що вводяться ззовні, називаються пробіотичними або пробіотиками. Природно, пеніцилінові грибки до пробіотиків явно не належать.

Продукти життєдіяльності пеніцилінових грибків, використовувані в більшій частині сирів з пліснявою, не тільки не покращують ситуацію в травному тракті, але й здатні викликати серйозний дисбактеріоз.

Саме чудова властивість пеніцилінових грибків знищувати бактерії і покладена в основу сучасної антибіотикотерапії.

Усі сири з пліснявою потребують спеціальних режимів зберігання та контролю, що пов`язано з метаболізмом грибка.

У країнах, де цей продукт традиційно виробляється і продається, існують спеціальні холодильні шафи для сирів із пліснявою. Недотримання або незнання цих нюансів може призвести до досить важкого харчового отруєння.

Враховуючи закупівельну вартість головки сиру з цвіллю, а також прийняту в частині наших магазинів етику зберігання дорогих продуктів, уважно оглядайте сир перед покупкою:

Сир не має бути покритий ні жорсткою скоринкою, ні розвалюватися. Канали з пліснявою блакитних сортів не мають бути занадто потовщеними і правильними. Білі сорти мають пахнути пеніциліном.

Підробки. На жаль, благородні сири часто підробляють. Природно, якщо ви раніше не бачили цих сирів і не знаєте, як пахне пеніцилін - вкрай важливо вперше купувати ці сири з досвідченим «сироїдом».

В іншому випадку можна отримати розлад травлення. На закінчення хочеться сказати, що хоча офіційних корисних властивостей сири з пліснявою не мають, гарний настрій, який вони можуть принести, залишиться з вами в кожному разі.

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