Дітей в Україні безпідставно зараховують до спецшкіл-інтернатів

Прокуратура виявила 590 фактів безпідставного зарахування дітей до спецшкіл-інтернатів, поновлено права близько 200 дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури з посиланням на начальника Головного управління захисту прав і свобод дітей ГПУ Володимира Вишинського.

За його словами, під час перевірок додержання законності перебування дітей у загальноосвітніх санаторних і спеціальних школах-інтернатах було виявлено 590 фактів зарахування до вказаних закладів дітей без дотримання встановленого порядку, зокрема без направлень органів освіти, висновків психолого-медико-педагогічних консультацій, заяв батьків або інших необхідних документів.

Вишинський зазначив, що у Львівській, Чернівецькій областях та в місті Києві встановлено факти направлення дітей до інтернатів не за профілем їх захворювання, що унеможливлювало подальше відновлення здоров`я.

«Як приклад можу навести такий факт, коли в інтернаті для глухих дітей Львівської області більше трьох років навчаються учні, у яких таких вад немає. Разом з тим за висновками фахівців, їм необхідно здобувати освіту в закладі для розумово відсталих дітей», - сказав він.

За інформацією начальника Головного управління, у Закарпатській, Донецькій та Херсонській областях виявлено 15 випадків зарахування до спеціальних інтернатних закладів дітей до досягнення ними шестирічного віку, з якого дозволено навчання в таких установах.

Крім того, додав він, було встановлено порушення вимог законодавства в школах-інтернатах більшості регіонів, які полягали у нестворенні належних умов для відновлення здоров`я учнів, корекції вад розвитку, у тому числі через відсутність відповідної матеріально-технічної бази, укомплектованих штатів лікарів, психологів. Наявні факти перевантаження цих закладів.

Під час перевірки, поінформував Вишинський, також було виявлено і несвоєчасне переобстеження фахівцями учнів спецшкіл-інтернатів, що призводить до їх перебування в установах понад рекомендовані строки.

Вишинський повідомив, що за результатами прокурорських перевірок керівникам місцевих органів влади внесено 198 подань, до відповідальності на даний час притягнуто 40 посадових осіб, поновлено права близько 200 дітей, в їх інтересах заявлено 4 позови.