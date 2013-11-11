Стало відомо, якою буде зима в Україні

Українські синоптики очікують середню температуру повітря цієї зими в межах норми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Взимку ми очікуємо температурний режим близький до норми, навіть дещо вище. Найбільш холодним місяцем буде лютий", - сказав він.

Прокопенко зазначив, що очікувана кількість снігу, який випаде взимку, також буде в межах норми.

"Але випаде ця норма за тиждень або за місяць, зараз складно сказати", - додав він.