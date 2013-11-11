У Києво-Печерській Лаврі пройшов День молитви за сиріт

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври вчора молилися про сиріт, які проживають в інтернатах і дитячих будинках, а також про людей, які взяли дітей у свої сім`ї.

Як передає кореспондент УНІАН, цього дня лавру відвідали близько 120 дітей-сиріт.

Богослужіння очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло.

“Сьогодні ми молимося за дітей-сиріт, щоб Господь дав їм відчути нашу любов. Щодня до Лаври по допомогу звертаються близько 150 осіб. Лавра виконує заповіти Антонія і Феодосія і допомагає тим, хто потребує допомоги. Щодня Лавра безкоштовно годує близько тисячі людей. Ми допомагаємо дитячим будинкам, допомагаємо людям на операції. Милостиня – одна з найвищих чеснот і доходить до Господа швидше за людську молитву”, - сказав владика Павло.

Після закінчення богослужіння на Соборній площі діти запустили у небо повітряні кульки, на яких написали свої мрії і бажання. Після чого для них були організовані екскурсійна програма і святковий обід.

Після закінчення свята митрополит Павло запросив дітей-сиріт до свого будинку намісника і вручив кожній дитині пам`ятні подарунки.

Довідка УНІАН. В Україні на сьогодні 24 тис. дітей-сиріт потребують усиновлення. 10 листопада 2013 року пройшов третій "Всеукраїнський День молитви за сиріт".