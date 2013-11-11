Кількість лісових пожеж цього року зменшилася в 2,5 разу

Кількість лісових пожеж в Україні в 2013 році порівняно з минулим роком зменшилася в 2,5 разу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Михайло Болотських сьогодні на брифінгу в Києві.

«Впродовж пожежонебезпечного періоду, який в деяких регіонах України тривав із квітня по жовтень, кількість лісових пожеж зменшилася в 2,5 разу порівняно з минулим роком», - сказав він.

За словами Болотських, зокрема, в нинішньому році в Україні було зафіксовано 805 лісових пожеж, тоді як минулого року їх кількість становила 1 тис. 990.

Разом з тим, як наголосив Болотських, у 16 разів зменшилася площа лісових масивів, які були пошкоджені вогнем.

На думку голови ДСНС, таке зменшення досягнуте за рахунок постійного моніторингу стану екосистем із залученням авіації, пожежорятувальних підрозділів, які гасили пожежі на початковій стадії їх виникнення, обмеження в`їзду до лісових масивів у період підвищення температури повітря, проведення профілактичних рейдів і масштабна роз`яснювальна робота серед населення.

Разом з тим Болотських повідомив, що в нинішньому році з настанням холодів вперше за останні 5 років в Україні намітилася тенденція до зменшення пожеж у соціально-побутовій сфері на 15% і загибелі людей - на 8%.

За його словами, в нинішньому році в Україні зареєстровано більш як 52 тис. пожеж, тоді як минулого року їх кількість перевищила 62 тисячі.

Що стосується загиблих, то цього року їхня кількість на даний момент становить 1900 чоловік, тоді як минулого року за аналогічний період часу кількість загиблих досягала 2011 осіб. «Ми цю позитивну тенденцію зберігатимемо і за можливістю ще більш зменшуватимемо», - сказав Болотських.