Створено мікрочіп для виявлення ракових клітин

Ракові клітини зможе визначити мікрочіп Групі американських вчених вдалося створити мікрочіп для визначення в крові найдрібніших фрагментів, які відірвалися від первинної ракової пухлини і потрапили у кровотік (циркулюючі пухлинні клітки).

Новинка є силіконовим чіпом розміром з пластикову картку, на поверхню якої нанесені антитіла, які здатні розпізнавати білок, наявний в більшості ракових пухлин.

Під час руху крові вздовж чіпа, його поверхня притягує наявні в ній пухлинні клітини як клей. Тому мікрочіп може виявляти тисячу пухлинних клітин у крові.

Новий пристрій вже протестовано на зразках крові 68 пацієнтів з метастазами раку легенів, простати, грудей, підшлункової залози і товстої кишки. І як заявляють учені, їм вдалося виявити циркулюючі пухлинні клітини (ЦПК) у 115 з 116 досліджених зразків.

Слід зазначити, що ЦПК у крові можуть викликати розвиток метастазів і виявляються при розповсюдженні ракової пухлини за межами органу. Ці частинки є крихкими і рідкісними, і погано визначаються за допомогою існуючих методик. Тому вчені вважають, що нова технологія може використовуватися для діагностики ракових захворювань, а також для контролю ефективності лікування.

Медновости