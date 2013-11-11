Немає загрози від затоплених боєприпасів з отруйними речовинами

Загрози акваторіям Чорного та Азовського морів від затоплених під час Великої Вітчизняної війни боєприпасів із отруйними речовинами немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських на брифінгу в Києві.

За його словами, фінансування державної програми з консервації та перезахоронення боєприпасів із отруйними речовинами було припинено в 2010 році. В результаті вдалося нейтралізувати небезпечні боєприпаси в тих обсягах, які дозволяло здійснити фінансування.

У зв`язку з цим, зазначив Болотських, нейтралізацію та перезахоронення боєприпасів із хімзброєю на великих глибинах необхідно продовжувати, для чого підготовлено і направлено на розгляд додаткову програму.

«І ми, і екологи, й інші структури постійно проводимо моніторинг, беремо проби води, і ніякого перевищення ні за якими показниками немає», - запевнив Болотських.

За його словами, на даний момент обстежено 12 точок, де виявлено нові місця поховань небезпечної зброї, але для більш повної картини необхідно досліджувати всю акваторію морів за наперед розробленою схемою, після чого можна буде назвати точну кількість небезпечних боєприпасів, що залишилися.