Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляє, що Україна відновила постачання інсуліну до Бразилії і продовжує реалізацію спільного інсулінового проекту.

Про це він сказав у ході шостого спільного засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з торговельно-економічного співробітництва, повідомляє сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За словами міністра, реалізація спільного інсулінового проекту, який передбачає передачу української технології виробництва рекомбінантного людського інсуліну бразильській стороні та будівництво заводу з його промислового виробництва на території Бразилії, є одним із практичних прикладів українсько-бразильського стратегічного співробітництва.

Прасолов наголосив, що стан виконання цього проекту перебуває на особливому контролі Міністерства охорони здоров’я України та Кабінету міністрів.

При цьому, йдеться у повідомленні, завдяки поверненню підприємства «Індар» у березні 2012 року в державну власність та призначення нового керівництва компанії динаміка робіт за проектом була відновлена, про що свідчать конкретні практичні результати. «Нам вдалося вирішити ряд практичних питань, які дозволили відновити постачання українського інсуліну до Бразилії», - підкреслив міністр.

Він повідомив, що наприкінці вересня вітчизняне підприємство завершило процес передачі бразильській стороні технологічної документації та продовжує навчання бразильських фахівців.

Прасолов висловив переконання, що існує значний невикористаний потенціал співпраці між підприємцями Бразилії та України. Українські підприємства виробляють широкий спектр продуктів хімічної промисловості та металургії, авіації, суднобудування, а також обладнання для машинобудування та енергетики. Україна готова постачати гірничодобувні машини, обладнання для нових бразильських електростанцій і портової інфраструктури, сказав міністр.

«Наша країна володіє сучасними та передовими технологіями. Ми готові до їхнього відкриття для бразильської сторони на взаємовигідних умовах, зокрема, шляхом створення спільних підприємств з виробництва на території Бразилії продукції за українськими технологіями», - підкреслив Прасолов.

У свою чергу, генеральний секретар МЗС Бразилії Едуардо дос Сантос зауважив, що співпраця країн вже дала свої конкретні результати, однак на сьогодні перед Бразилією та Україною стоїть завдання диверсифікувати спектр товарів двосторонньої торгівлі та підтримувати й нарощувати рівень діалогу у науці, освіті, охороні здоров‘я та сільському господарстві і промисловості.

«Ми вже маємо практичні результати з реалізації спільних проектів з розбудови космодрому «Алкантара - Циклон-4» та з підготовки до будівництва у Бразилії заводу з випуску інсулінів за українськими технологіями, спільного випуску препаратів по боротьбі із захворюваннями на СНІД», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня голова правління ПрАТ “Індар” Любов Вишневська заявила про міждержавний контракт між МОЗ України та Бразилією щодо передачі “Індаром” технології виробництва кристалів інсуліну.

*** Приватне акціонерне товариство з виробництва інсулінів «Індар» є єдиним в Україні та одним із небагатьох в світі підприємством, що здійснює повний цикл виробництва інсуліну - від субстанції до готових лікарських форм. Підприємство займає 6-те місце за обсягом виробництва серед усіх провідних фармацевтичних компаній України. «Індар» одним з перших серед фармацевтичних підприємств України підтвердило відповідність свого виробництва загальноприйнятим у світовій практиці вимогам до виробництва фармацевтичної продукції - підприємство одержало Національний сертифікат GМР.

31 січня 2012 року Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар» державі.

За інформацією прес-служби Генеральної прокуратури, Київський апеляційний господарський суд визнав обгрунтованими доводи прокурора щодо незаконності передачі офшорній кіпрській компанії понад 11 млн акцій ЗАТ «Індар», що належать державі (майже 71% статутного капіталу товариства).