Попереджено незаконне перевезення ліків через кордон

Співробітники Міністерства доходів і зборів України за 10 місяців поточного року запобігли 1603 спробам незаконного переміщення лікарських засобів через державний кордон України на загальну суму 16 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Причому, за даними міністерства, найчастіше законодавство про транспортування ліків порушувалося під час імпорту (89% випадків на загальну суму 15,86 млн грн). Нерідко правила порушували громадяни, не знайомі з правилами перевезення ліків, що містять психотропні або наркотичні речовини. «Частіше за все ліки до України намагалися ввезти з боку Молдови, Росії та Румунії. Лідерами незаконного переміщення стали препарати феназепам, діазепам і андипал», - зазначається в повідомленні Міндоходів.

У міністерстві також звернули увагу на випадки навмисних помилок при оформленні митних документів – про заниження митної вартості, невірну інформацію про країну походження, про кількість, назву або навіть склад препаратів.

Прес-служба навела резонансний приклад, коли в Євпаторійському морському порту було виявлено партію лікарських засобів з Туреччини загальною масою, згідно з митними документами, 13,2 тонни на суму 1,2 млн грн. Проте під час проходження митного контролю вартість товару істотно зросла – до 10 млн грн. За фактом порушення митних правил складено протокол, повідомили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні п.р. фахівці Міністерства доходів і зборів України виявили 125 випадків незаконного переміщення наркотиків по міжнародній пошті і в експрес-відправленнях. Вилучено 4,31 кг наркотичних засобів і 769 пігулок наркотичних засобів, більш як 116 кг і 14,3 тис. шт. психотропних речовин і 690 пігулок - хімічних сполук, які належать до прекурсорів.

Як наголошувалося, з метою запобігання ввезення до України наркотиків і психотропних речовин у такий спосіб, фахівці міністерства аналізують ризики зовнішньоекономічних операцій, налагоджують активну співпрацю з вітчизняними і зарубіжними правоохоронними органами, а також використовують спеціальні технічні засоби на митницях.