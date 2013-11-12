Що робити при врослому нігті

На врослі нігті не можна класти вершкове масло або інші народні засоби, розповідає столичний лікар-подолог (лікує проблеми стопи) Олена Гольцберг. Від цього розводяться бактерії. Треба звернутися до спеціаліста-подолога. Найчастіше нігті вростають через те, що їх зрізують ножицями. Треба помалу підрізати педикюрними кусачками. Перед цим розпарити і змастити маслом для кутикули.

Якщо є анатомічні викривлення, глибоко посаджений ніготь - треба змінити форму.

"Ніготь — це м`яка оболонка, яку можна формувати. Спеціальні пластини вирівнюють і припіднімають його. Одною стороною їх кріплять на глибоко посаджену частину, а другою — на весь ніготь. Поступово натягується і витягує "втоплений" кут. Є різні види пластин: "Подофікс", "Анікліп". Відрізняються формами і виробниками, а діють однаково. Чутливі або дитячі нігті вирівнюють золотими пластинами", - зазначила Гольцберг.

Використовують іще скоби Фрезера.

"Збоку під ніготь заганяють гачечок — край тонкого залізного дротика. Він розпрямляється і починає витягати ніготь. Під нігтем утворюються порожнини. Скоби можуть вилітати і врізатися в шкіру. Це неприпустимо при діабеті, коли не має бути жодних травм. У діабетиків мокріють ноги, і вони часто мають грибкові ураження. На нігті з грибком ставити скоби не можна".

Якщо скоба вилітає, людина має піти до лікаря. Він підставляє під неї спеціальні тканини — капаліни, щоб не тиснула на шкіру.

"Складніше всього працювати з тими, хто після операції, або діабетиками. Їм не можна вводити наркози. Їм не дають анестезії, просто розм`якшують пластину. Це не дуже боляче, якщо робити правильно".

За врослий ніготь можна прийняти мозоль. Ознаки ті самі - біль, почервоніння і опухлість.

"Під нігтем після тиску або травм збирається шкіра. Вона починає нарощуватися і запалюється. Від тиску відшаровується і утворює гнійний мішечок. Там іде запалення. Зазвичай це буває у людей, в яких вологі ноги. Я розм`якшую його спеціальним кремом-кератоліком, за два тижні знімаю все пластами. Ніготь вирівнюється. Це разова процедура. Якщо ж його вирізати, він дуже довго буде заживати".

Найбільше ризикують люди, в яких сильно пітніють ноги. Викликати це можуть збої в організмі або взуття, яке парить. Буває це і у дітей з 10 до 15 років, коли починаються гормональні процеси.

gazeta.ua