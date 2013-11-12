Гранат допоможе схуднути

Якщо регулярно їсти гранат, можна скинути вагу. Природа взаємозв`язку тут наступна: екстракт граната зберігає відчуття ситості, і протягом дня їсти хочеться рідше, ніж зазвичай, пишуть іноземні ЗМІ.

До такого висновку прийшли шотландські вчені з університету Королеви Маргарет. До участі в дослідженні були запрошені 29 добровольців, частина яких щодня споживала спеціальні пігулки з екстрактом граната, а частина — плацебо.

З`ясувалося, що перша група у середньому з`їдала на 22% менше, ніж друга.

Про те, що вживання гранатового соку може виявитися корисним для здоров`я, було відомо й раніше. Зокрема, гранат знижує артеріальний тиск і скорочує інсулінову резистентність. І ось тепер дослідники довели, що екстракт граната зберігає відчуття ситості довше, ніж зазвичай, підвищуючи задоволення від прийому їжі.

Вчені мають намір провести подальші дослідження, щоб пояснити механізм відкритого ефекту.