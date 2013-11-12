Гранат допоможе схуднути

11:18, 12 листопада 2013
Країна
5

Протягом дня їсти хочеться рідше

Якщо регулярно їсти гранат, можна скинути вагу. Природа взаємозв`язку тут наступна: екстракт граната зберігає відчуття ситості, і протягом дня їсти хочеться рідше, ніж зазвичай, пишуть іноземні ЗМІ.

До такого висновку прийшли шотландські вчені з університету Королеви Маргарет. До участі в дослідженні були запрошені 29 добровольців, частина яких щодня споживала спеціальні пігулки з екстрактом граната, а частина — плацебо.

З`ясувалося, що перша група у середньому з`їдала на 22% менше, ніж друга.

Про те, що вживання гранатового соку може виявитися корисним для здоров`я, було відомо й раніше. Зокрема, гранат знижує артеріальний тиск і скорочує інсулінову резистентність. І ось тепер дослідники довели, що екстракт граната зберігає відчуття ситості довше, ніж зазвичай, підвищуючи задоволення від прийому їжі.

Вчені мають намір провести подальші дослідження, щоб пояснити механізм відкритого ефекту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter