Вітрянка на другому місці в Україні за поширеністю

Вітряна віспа в Україні займає друге місце після ГРВІ по поширеності, і кожна п`ята хвора дитина одержує ускладнення. Для дорослих це дитяче захворювання особливе небезпечне.

Останнім часом в Києві і інших містах України спостерігається сезонне зростання захворюваності цією інфекцією. Вітряну віспу викликає вірус родини вірусів герпесу, який, як правило, активізується в холодну пору року у зв`язку із загальним ослабленням імунітету.

Назва хвороби «вітрянка» виникла через її надзвичайно високу заразливість. Вірус переноситься на великі відстані, навіть через коридори і між поверхами будівлі. Вітряна віспа широко поширена у всіх країнах світу, до неї сприйнятливі понад 90% людей, повідомляє Max-Well Science Inform Service.

В основному на вітрянку хворіють діти, але близько 10% захворювань доводиться на людей старше 15 років. У дорослих вітрянка протікає набагато важче, можливий навіть летальний результат. Причому дослідження і спостереження епідеміологів говорять про те, що захворюваність вітряною віспою серед дорослих росте з кожним роком. Особливу небезпеку вона представляє для вагітних жінок, оскільки вітрянка викликається вірусом герпесу, і плід може бути уражений герпетичною інфекцією.

Для вітрянки характерні ускладнення. В результаті нашарування вторинної інфекції може розвинутися сепсис. Важко протікає і не піддається терапії антибіотиками пневмонія, викликана вірусом вітряної віспи. До інших ускладнень, хоч і рідкісних, відноситься енцефаліт, міокардит, нефрит, артрит, гепатит.

За наслідками ряду наукових досліджень, у 25% дітей у віці 2–3 років вже вироблені антитіла до вірусу вітряної віспи, а серед людей старше 16 років - більше 90% мають «пам`ять» про знайомство з цим вірусом у вигляді антитіл. З віком при ослабленні імунної системи вірус може активізуватися. Оперізувальний лишай, що вражає дорослих людей, — результат повторної активації в організмі вірусу вітряної віспи.

Чи можливо уберегтися від цієї хвороби? У Україні зареєстрована вакцина від вітряної віспи. Щеплення особливо доцільне для жінок, що планують вагітність.

obzor.ua/ru