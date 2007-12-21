Соціально небезпечні хвороби в Росії молодшають

Декілька років підряд в Росії спостерігається зниження віку хворих на СНІД, туберкульоз і наркоманію. На нещодавніх громадських слуханнях, присвячених проблемі профілактики соціально небезпечних захворювань, голова комісії Громадської палати з питань охорони здоров`я Леонід Рошаль відзначив, що проблема розповсюдження цих хвороб вийшла на рівень національної безпеки. «Проблема є, і її треба терміново вирішувати. Я не дуже вірю статистиці», – висловив свою думку відомий дитячий лікар. Він підкреслив, що виправні колонії в Росії – це розсадник туберкульозу і ВІЛ-інфекції. «Це ганьба, що ми там спостерігаємо. І громадськість повинна бути інформована про ці проблеми, їм необхідно надати широкий розголос», – заявив Леонід Рошаль.

Як передає АМІ-ТАРС, у свою чергу заступник начальника ДУІН Мінюсту РФ, начальник медичного управління Олександр Кононець не погодився з Леонідом Рошалем. «За п`ять років нам вдалося знизити захворюваність туберкульозом в місцях позбавленнях волі з 100 до 42 тисяч випадків. В результаті за цей період часу захворюваність знизилася в два рази, а смертність – в 3,8 разів, – привів дані Кононец. – П`ять років тому на фінансування цієї проблеми витрачалося 200 мільйонів рублів, а зараз два мільярди рублів», – підкреслив фахівець. Проте, за його словами, фінансування все ще є недостатнім.

Кононець розповів, що зараз в російських в`язницях - 886 тисяч осіб, з них 41% – неповнолітні. «При цьому 90% увязнених перебувають на диспансерному обліку, а 314 тисяч чоловік хворі соціально на значущі захворювання», – додав він.

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