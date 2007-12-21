Як розворушити свій організм взимку?

Взимку, коли мало світла і знижена температура багато функцій нашого організму сповільнюються.

Знижується імунітет, ми стаємо млявими, немов готуємося впасти в сплячку.

Розворушити і захистити організм ви можете за допомогою фізичної активності. Взимку – це зимові види спорту. Відправляйтеся кататися на лижах.

У свіжому морозному повітрі міститься на 20% більше кисню, ніж у літньому, а крім того, він насичений корисними негативно зарядженими іонами.

У лижника працюють м`язи рук, ніг, животу, спини і навіть серця і інших органів. Відмінний привід підтягтися!

Під час ходьби на лижах нормалізується артеріальний тиск, підвищується опірність стресам, посилено працюють нирки і потові залози, а це означає, що з організму виводяться токсини.

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