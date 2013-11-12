Що таке пробіотики

12:22, 12 листопада 2013
Країна
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Розщеплюють токсичні речовини, що утворюються при травленні

Пробіотиками називають бактерії, корисні для організму людини.

Є досить жорсткий перелік мікроорганізмів, які можна назвати пробіотичними:

Лактобацили- Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus

Молочнокислі коки- Streptococcus thermophilus, Lactococcus faecium, Lactococcus lactis

Біфідобактерії- Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve

Всі ці бактерії в нормі живуть в організмі здорової людини і виконують певні функції:

* Не дають заселятися небезпечним інфекціям.

Пробіотики займають всю поверхню слизової кишечника, придатну для життя бактерій. Тому патогенні (шкідливі для здоров`я) бактерії не можуть фізично прикріпитися до слизової оболонки.

* Допомагають перетравлювати їжу.

Наприклад, термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) активно допомагає розщеплювати незбиране молоко. Тому, до речі, підбираючи пробіотик для дитини з дисбактеріозом, слід вибирати такий, в якому є саме ця бактерія (ротабіотік, наприклад).

* Розщеплюють токсичні речовини, що утворюються в ході травлення.

* Зменшують всмоктування холестерину, що є непоганою профілактикою атеросклерозу.

* Забезпечують нормальну роботу імунної системи

На цьому пункті варто затриматися. Справа в тому, що нормальна флора кишечника взагалі може розглядатись як найважливіша частина імунітету.

Велику частину інформації про нові білки, мікроорганізми і взагалі про довкілля всі істоти на Землі отримують насамперед через травну систему. Саме тому навколо кишечника і розташована основна частина вузлів, у яких отримують інформацію клітини «білої» крові, тобто клітини імунітету.

Без нормальної мікрофлори кишечника обов`язково настає стан імунодефіциту, посилюються прояви хронічних захворювань, постійно «прилипають» інфекції.

Виробляють масу вітамінів.

Здорова людина з нормальною мікрофлорою кишечника і збалансованим раціоном практично не потребує додаткової вітамінізації. Всі ці корисні властивості пробіотичних мікроорганізмів у нормі працюють на нас щодня.

Однак є цілий ряд станів, що викликають загибель нормальної флори кишечника - дисбактеріоз:

- Прийом антибіотиків.

На жаль, антибіотики знищують не тільки шкідливі бактерії, а й власну, «рідну» флору кишечника.

- Стан імунодефіциту. Як уже було сказано, є двосторонній зв`язок між імунною системою і мікрофлорою кишечника.

- Гормональний дисбаланс.

- Захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози.

У цьому випадку змінюються умови проживання в кишечнику, що може призводити до масової загибелі нормальної флори.

Харчове отруєння або сильна інтоксикація як наслідок хвороби

Пробіотики існують для того, щоб згладити наслідки цих станів і швидше відновити нормальну флору кишечника.

Якщо вам призначили або ви вирішили самостійно приймати пробіотик, зверніть увагу на такі моменти:

У складі мають бути тільки бактерії з таблиці вище. Жодні інші бактерії, навіть зі схожими назвами, пробіотиками не є.

Якщо у складі пробіотика є спори бактерій - це не пробіотик (спори в агресивному середовищі взагалі не ефективні).

У кожній дозі пробіотика має бути не менше десяти мільйонів колонієутворювальних одиниць (КУО), інакше пробіотичні бактерії не зможуть витіснити патогенні.

Бажано вибирати пробіотики європейських виробників.

lady.tochka.net

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