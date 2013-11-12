Що таке пробіотики
Розщеплюють токсичні речовини, що утворюються при травленні
Пробіотиками називають бактерії, корисні для організму людини.
Є досить жорсткий перелік мікроорганізмів, які можна назвати пробіотичними:
Лактобацили- Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus helveticus
Молочнокислі коки- Streptococcus thermophilus, Lactococcus faecium, Lactococcus lactis
Біфідобактерії- Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve
Всі ці бактерії в нормі живуть в організмі здорової людини і виконують певні функції:
* Не дають заселятися небезпечним інфекціям.
Пробіотики займають всю поверхню слизової кишечника, придатну для життя бактерій. Тому патогенні (шкідливі для здоров`я) бактерії не можуть фізично прикріпитися до слизової оболонки.
* Допомагають перетравлювати їжу.
Наприклад, термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) активно допомагає розщеплювати незбиране молоко. Тому, до речі, підбираючи пробіотик для дитини з дисбактеріозом, слід вибирати такий, в якому є саме ця бактерія (ротабіотік, наприклад).
* Розщеплюють токсичні речовини, що утворюються в ході травлення.
* Зменшують всмоктування холестерину, що є непоганою профілактикою атеросклерозу.
* Забезпечують нормальну роботу імунної системи
На цьому пункті варто затриматися. Справа в тому, що нормальна флора кишечника взагалі може розглядатись як найважливіша частина імунітету.
Велику частину інформації про нові білки, мікроорганізми і взагалі про довкілля всі істоти на Землі отримують насамперед через травну систему. Саме тому навколо кишечника і розташована основна частина вузлів, у яких отримують інформацію клітини «білої» крові, тобто клітини імунітету.
Без нормальної мікрофлори кишечника обов`язково настає стан імунодефіциту, посилюються прояви хронічних захворювань, постійно «прилипають» інфекції.
Виробляють масу вітамінів.
Здорова людина з нормальною мікрофлорою кишечника і збалансованим раціоном практично не потребує додаткової вітамінізації. Всі ці корисні властивості пробіотичних мікроорганізмів у нормі працюють на нас щодня.
Однак є цілий ряд станів, що викликають загибель нормальної флори кишечника - дисбактеріоз:
- Прийом антибіотиків.
На жаль, антибіотики знищують не тільки шкідливі бактерії, а й власну, «рідну» флору кишечника.
- Стан імунодефіциту. Як уже було сказано, є двосторонній зв`язок між імунною системою і мікрофлорою кишечника.
- Гормональний дисбаланс.
- Захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози.
У цьому випадку змінюються умови проживання в кишечнику, що може призводити до масової загибелі нормальної флори.
Харчове отруєння або сильна інтоксикація як наслідок хвороби
Пробіотики існують для того, щоб згладити наслідки цих станів і швидше відновити нормальну флору кишечника.
Якщо вам призначили або ви вирішили самостійно приймати пробіотик, зверніть увагу на такі моменти:
У складі мають бути тільки бактерії з таблиці вище. Жодні інші бактерії, навіть зі схожими назвами, пробіотиками не є.
Якщо у складі пробіотика є спори бактерій - це не пробіотик (спори в агресивному середовищі взагалі не ефективні).
У кожній дозі пробіотика має бути не менше десяти мільйонів колонієутворювальних одиниць (КУО), інакше пробіотичні бактерії не зможуть витіснити патогенні.
Бажано вибирати пробіотики європейських виробників.