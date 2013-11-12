Три способи знизити тиск без ліків

Перш ніж запасатися таблетками "від тиску", спробуйте дотримуватися нескладним правилам .

1. Рухайтеся! Принаймні, 30 хвилин щоденної аеробної активності допомагають зміцнити серцевий м`яз і судини. змусити їх працювати більш ефективно. Крім того , кардіотреніровки і аеробні вправи дуже важливі і з іншої причини : вони допомагають підтримувати вагу в нормі. Вчені виявили, що навіть незначна надбавка у вазі приводить до стрибків тиску .

2. Дозволяйте собі хвилинки насолоди. Наприклад , 50-100 грамів чорного шоколаду - прекрасний спосіб побалувати себе , а також привести в норму кров`яний тиск. Увага: корисними властивостями володіє лише чорний шоколад за рахунок високого вмісту флавоноїдів, молочний і білий - джерело цукру, який вам напевно не потрібний.

3. Слухайте музику! На думку вчених , найкраще для зниження тиску підходить класика. Всього півгодини класичної музики в день здатні створити чудеса: дихання підлаштовується під ритм мелодії, ви заспокоюєтеся, а підвищений тиск тим часом починає знижуватися.

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