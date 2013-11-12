Вітрянка: лікувати чи не лікувати

Вітрянка, або вітряна віспа, це захворювання, котре викликає один із різновидів герпетичного вірусу (Herpes zoster).

Хворіють на вітрянку, як правило, діти до дванадцяти років. У більш пізньому віці вітрянка трапляється рідко, протікає значно важче і може залишити хворому досить помітні шрами.

Саме тому в цілому ряді розвинених країн дітей, хворих на вітрянку, не тільки не ізолюють від однолітків, а й спеціально запрошують у гості. Крім того, якщо організм зустрічається з вітрянкою в дорослому стані, можливе значно неприємніше захворювання - оперізувальний лишай.

Вітрянка передається повітряно-крапельним шляхом, тобто при нетривалому контакті захворювання успішно поширюється в будь-якому колективі.

Симптоми вітрянки досить типові:

З`являється висипка по всьому тілу, через деякий час на місці цяток формуються бульбашки.

Через два-три дні пухирці лопаються, підсихають. Якщо їх не чухати, ніяких шрамів не залишається. Як правило, всі косметичні дефекти, що виникають на місці пухирця, пов`язані з занесеною інфекцією.

Всі ми бачили плямистих від зеленки дітей, і сенс цих плям якраз у попередженні інфікування бульбашок, які лопаються. До речі, зовсім не обов`язково обробляти папули саме зеленкою - це просто добра народна традиція. Цілком підійде і безбарвний перекис, і саліциловий спирт.

Може підвищуватися температура до субфебрильної (тридцять сім - тридцять вісім градусів)

Лікування вітрянки:

Постільний режим на весь період гарячкового стану.

Рясне пиття, для зняття інтоксикації.

Дорослим з важким перебігом вітряної віспи призначаються препарати ацикловіру в таблетках.

Антигістамінні препарати призначаються для зняття свербіжу. Краще використовувати левоцетиризин, цетиризин.

Досить ефективні препарати імуноглобулінів проти вірусу герпесу. Їх можна використовувати навіть при вагітності та годуванні.

Діти, як правило, спеціального лікування вітрянки не потребують. Існують вакцини проти вітрянки, але призначати їх дітям немає сенсу.

Вітрянка сама по собі є чудовим «щепленням», і уникати її в дитячому віці не варто.

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