Тест: Чи хворі ви на інтернет-хворобу?

Придивіться уважніше до своїх “стосунків” із комп`ютером. Ось в яких випадках можна насторожитися:

1. Прийшовши на роботу, ви підключаєтеся до мережі.

2. Інтернет примушує вас жертвувати сном. Вирішивши "посидіти ще п`ять хвилин", ви засиджуєтеся за клавіатурою до глибокої ночі.

3. Ви вважаєте за краще спілкуватися по електронній пошті, а не просто подзвонити комусь або зустрітися. Віртуальне спілкування все більше витісняє реальне.

4. Далеко від комп`ютера ви думаєте про те, як зайдете в Інтернет, і на вашому обличчі мимоволі з`являється задоволена усмішка. Буває так, що ви начебто і не хотіли підключатися до мережі, але автоматично сіли за комп`ютер і схаменулися лише через кілька годин.

5. Ви користуєтеся Інтернетом, щоб забути про проблеми у реальному житті.

Знайти у себе щось із цих "симптомів" може кожен. Не варто лякатися - всі ми не ідеальні. Однак у стосунках із комп`ютером, як і в будь-якій справі, головне знати міру.

Вилікує - самоконтроль

Пігулок від Інтернету поки не продають в аптеці, так що єдиний засіб - це самоконтроль. Постарайтеся користуватися комп`ютером лише тоді, коли вам це дійсно необхідно. Зведіть до мінімуму відвідування непотрібних електронних сайтів, замініть спілкування у мережі реальним, а комп`ютерні розваги - справжніми справами. Кількість вільного часу збільшиться, так що потрібно відразу подумати про те, на що його витратити.

І завжди пам’ятати, який чудовий реальний світ навколо нас.