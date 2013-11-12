В Україні завтра вдень буде 4-9° тепла, у східних, Сумській та Полтавській областях дощ (вдень невеликий); на решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів 7-10°; вдень 4-9°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У столиці хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.