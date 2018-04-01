”Звичайної” застуди слід остерігатися

Дуже часто в зимовий період, зокрема в пору мінливої погоди, страждають особливо діти, від гострих респіраторних вірусних захворювань, грипу, катару тощо. Звичайно причиною, що запускає процес захворювання, вважають застуду, переохолодження організму, адже здебільшого після того, як дитина побігала босою по холодній долівці чи побувала на протязі, попила молоко з холодильника чи на вулиці промочила ноги, і виникають симптоми нездужання: кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури тіла тощо.

Батьки сприймають такий стан дитини по-різному. Одні вважають, що до застуди не можна доводити, тому не відчинять кватирку, щоб провітрити кімнату, забороняють ходити босоніж, занадто тепло одягають дітей, виряджаючи на прогулянку. Однак це малят не рятує - вони хворіють знову і знову, адже одягнуті "у сто одежинок" діти мало рухаються, зіпрівають і варто їм ковтнути холодного повітря - вже й застуджуються. Шарф аж по очі утруднює носове дихання, а дихання через рот - це і додаткове охолодження горла, і безперешкодне потрапляння потоку мікробів у дихальні шляхи.

Іншу категорію батьків можна назвати безпечною. Вони заспокоюють себе словами "Застуда? З ким не буває? Скоро мине." І не звертають належної уваги на стан дитини. А тим часом із застуди розпочинаються зовсім різні хвороби: ангіна, грип, ларингіт, бронхіт тощо.

І той же безневинний нежить, який у дорослого минає, як жартують, за 7 днів або за тиждень, не завдавши особливої шкоди здоров`ю, на стані здоров`я дітей може позначитись на все життя. Особливо небезпечний він для немовлят першого року життя, адже вони не вміють дихати ротом. Як тільки перестають дихати носом, у них порушується звичайний ритм життя, тобто не можуть нормально спати, годуватися. Але найстрашніше, що інфекція може за день-два поширитися на вуха, там виникає запалення, а коли вона заторкує бронхи, легені, то розпочинається бронхіт, запалення легень.

Узагалі, за статистикою, понад 80% хвороб у дитячому віці - це хвороби органів дихання, і ці ж хвороби серед причин смертності дітей - на першому місці. Отже, застуду не можна ігнорувати. Але не застуда є головною причиною виникнення хвороби. Головний винуватець - це інфекційні збудники, які потрапляють у сприятливе для свого розвитку середовище, легко долаючи імунний бар`єр, чи узагалі слабкий, чи ослаблений або охолодженням організму, або нервовим перезбудженням, або нестачею вітамінів.

Який же зв`язок між застудою та інфекціями? Ось незагартована дитина пробігла босою холодною підлогою. На підошвах ніг є зони, пов`язані з носоглоткою, тож коли змерзли ноги, тут же знизилася температура на слизових оболонках носа. Це створює сприятливі умови для бурхливого розвитку хвороботворних мікроорганізмів, наслідком чого є нежить, кашель тощо. Якби ж організм був загартований, підготовлений до перепадів температури, в охолоджених частинах тіла одразу ж посилювалося б вироблення тепла, зменшувалася тепловіддача і хвороботворний процес не розпочинався б. Отже, застуда - один з провокаторів, а стан здоров`я чи не здоров`я залежить не від застуди, а від імунітету.

Найперша турбота - про імунітет

Діти хворіють не однаково часто, і перебіг хвороби у кожного різний. Це підтверджує, що хвороба виникає у тих, у кого захисні сили організму ослаблені. Звідси випливає, що турбота про міцний імунітет дитини повинна бути найголовнішою. І починатися задовго до народження дитини, точніше, до зачаття. Плануючи вагітність, майбутнім батькам потрібно полікувати свої хвороби, щоб не передати нащадкам сумний спадок. Адже дослідження підтверджують, що в сім`ях, де бабусі, дідусі і батьки мають проблеми з органами дихання, діти в 10 разів частіше хворіють на ГРВЗ.

По-друге, слід забезпечити максимально сприятливі умови для розвитку плода в лоні матері. Мається на увазі найперше клімат злагоди й любові у сім`ї, що сприятиме формуванню міцної нервової системи у майбутньої дитини. По-друге, треба геть усунути з життя такі шкідливі чинники, як куріння, алкоголь, наркотики, голосний шум, які руйнують здоров`я навіть дорослої людини, не кажучи про маленький незахищений організм.

Майбутній мамі слід раціонально харчуватися (постачати плід потрібними мікро- та макроелементами, вітамінами), дбати про розумне загартування. Якщо вона обливатиметься прохолодною водою, прийматиме контрастний душ, дозовані повітряні ванни це не лише зміцниться її імунітет, підготує до природних неускладнених пологів, а й позитивно вплине на організм плода.

Водно-повітряна терапія

Для грудної дитини починається з того, що їй потрібно забезпечити оптимальний повітряний та температурний режим - 20-22°С. При цьому дитину не слід дуже тепло одягати, бо тоді втрачається здатність пристосовуватись до змін температури.

А свіже чисте повітря змушує дитину рухатись, підвищує тонус м`язів та захисних сил.

Натомість, змінюючи білизну, треба залишати немовлят на деякий час голим, таку повітряну ванну слід починати з 1 хвилини, доводячи до півгодини до кінця грудного періоду.

Температура в спальній кімнаті має бути нижчою на 2-3°С, краще дитину накрити легкою вовняною ковдрою. Дбати, що під час сну була відчинена кватирка, щоб збільшити приплив свіжого повітря, поліпшити процеси газообміну, які сповільнюють в період сну. Ще ліпше дитину і в літню, і в холодну пору року (зважаючи на температуру повітря) вкладати спати надворі (на балконі), тепло одягнувши.

Новонароджених у літню пору на другому тижні життя вже можна виносити на свіже повітря, бажано між 11 та 14 год. дня, тривалість прогулянки - 15-20 хв. Дитинку, що народилася в холодну пору року, вперше загартовують на вільному повітрі на 4-му тижні, у безвітряний день, коли температура не нижче за 3-7° морозу.

Влітку діти першого року життя мають перебувати поза приміщенням більшу частину дня, а взимку за дуже холодної погоди їх теж необхідно виносити на свіже повітря: хоча б на 15-20 хв, за вищої температури - на 40-60 хвилин. Дитина має призвичаїтися до перепадів температури, щоб у наступні 2-3 роки не боятися 1,5-2 годинних зимових прогулянок, мається на увазі, що вона активно рухатиметься і це зумовить глибше дихання, підвищення м`язового напруження, активації обмінних процесів в організмі, гарний настрій, апетит.

Загартовує сонце

Надзвичайно корисні для дитячого організму сонячні ванни, які сприяють утворенню вітаміну Д у шкірі. Однак треба пам`ятати, що перегріватися на сонці, особливо дітей раннього віку, загрожує здоров`ю. Тому немовлят краще загартовувати сонцем у тіні дерев, туди все одно проникають ультрафіолетове проміння. Найліпший час - 8-12 год. дня. Перше опромінення сонцем має тривати 2 хв.: 1 хв. живота, 1 хв. спини щоденно (через 5-6 днів робити перерву) тривалість процедури збільшувати на 1 хв., щоб довести до 10-15 хв. малюкам 1-3 років, до 30 хв. старшим.

Після дитину перенести в тінь, оберти вологим рушником чи облити теплою водою, до суха витерти і вкласти полежати на 20-30 хв.

Сонячно-повітряні ванни не можна приймати натще та відразу після сніданку, треба витримати проміжок часу не менше як 1-1,5 год.

Роль води у загартуванні

Водолікування, водопрофілактику рекомендують як офіційна, так і народна медицина. Воно є доступним і ефективним.

Без водних гігієнічних процедур не можна обходитися з перших днів життя: дитині обмивають личко, ручки, нижню частину тіла. А як заживе пупок, можна купати і в ванночці. Найзручніший час - перед останнім вечірнім годуванням, хоча купають перед будь-яким. Після годування дитина зазвичай засипає, тому перебивати сон купанням недоцільно.

Температура води у ванні має дорівнювати 36-37°С. А вже з першого місяця рекомендують їх знижувати на 1 градус за тиждень, так щоб довести до 33-32°С. Тривалість купання 5-7 хвилин. А після дитину треба обмити водою, температура якої не 1-2° нижча за температуру води у ванночці, швидко одягти. Що дає така процедура? Тепла вода розчиняє та видаляє з організму токсичні речовини, а холодне закриває пори, перешкоджаючи потраплянню інфекційних збудників, та сприяє зміцненню організму.

Пастор Кнейп, який виклав основи гідротерапії у книзі "Моє водолікування", виданий ще 1886 року, рекомендував саме так загартовувати уже 5-тижня життя. Методи гідротерапії, за Кнейпом визнані в цьому світі.

М`якою процедурою є обтирання тіла, яке можна робити двомісячним дітям. Спочатку протягом 1-2 тижнів шкіру дитини розтирають до порожевіння сухою м`якою вовняною тканиною. Коли шкіра звикне, її обтирають тканиною, змоченою у воді температури 38-40°С, рухаючись від периферії до центру: шию, груди, руки, ноги, живіт, спину. Рухи спрямовані до пупка, а на спині - до хребта. Протягом однієї процедури тіло обтирають 2-3 рази. Закінчують розтиранням сухим рушником до появи приємного тепла. Тривалість процедури спочатку 1-2 хв., старшим дітям поступово збільшують до 3-5 хв., а температуру води, навпаки, знижують: з 40-38°С до 26-24°С. Температура повітря в кімнаті має бути нижчою, це теж сприяє звиканню до перепаду температур.

Інтенсивніше діє процедура обливання, прийнятна вже наприкінці першого року життя. Важливо, щоб шкіра дитини була теплою, але не пітною. Теплої пори доцільно обливати після повітряних ванн з глечика чи з лійки, починаючи з води температури 36-34°С. Тривалість - 0,5-2 хв. Узимку процедуру роблять у ванні. Закінчується вона обтиранням сухим рушником до почервоніння шкіри.

З огляду на те, що організм дитини на першому році життя дуже уразливий, його слід оберігати від різних шкідливих чинників, які можуть перешкоджати формуванню системи міцного імунного захисту. Тому дитину треба убезпечити від впливу тютюнового диму, унеможливлювати її контакти з особою хворою на гострі респіраторні інфекції, навіть якщо проявом їх буде незначний нежить. Важливо дотримуватися режиму дня.