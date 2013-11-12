Кабмін і громадські об'єднання інвалідів підписали Меморандум

Кабінет міністрів України і представники всеукраїнських громадських об`єднань інвалідів підписали Меморандум про співпрацю, яким передбачається упровадження дієвих механізмів для широкої участі громадськості у формуванні державної політики в соціальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, документ був підписаний сьогодні прем`єр-міністром Миколою Азаровим і представниками громадських організацій інвалідів.

Згідно з меморандумом, представники уряду і громадські активісти проводитимуть постійні консультації з питань захисту прав людей з особливими потребами, спільно розглядатимуть плани дій зі створення в Україні безперешкодного життєвого середовища для інвалідів, і проводитимуть моніторинг реалізації соціальних програм для інвалідів.