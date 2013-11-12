Розроблено план посилення соціального захисту населення

Міністерство соціальної політики розробило пакет першочергових дій з посилення соціального захисту населення за напрямками, які є найбільш чутливими для українців: сфера зайнятості, заборгованість із заробітної плати та своєчасність і правильність нарахування соціальних виплат та надання соціальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, про це сказала сьогодні міністр соціальної політики Наталія Королевська під час обговорення пакету.

«З метою захисту і надання максимальної допомоги тим, хто в непростих економічних умовах її потребує найбільше, Міністерство напрацювало пакет першочергових дій з посилення соціального захисту населення за напрямками, які є найбільш чутливими для наших громадян», – сказала Королевська.

За її словами, таких напрямків на сьогодні три: сфера зайнятості, заборгованість із заробітної плати та своєчасність і правильність нарахування соціальних виплат та підвищення якості надання соціальних послуг.

Зокрема, пакет у сфері зайнятості передбачає кілька дієвих заходів. По-перше, додаткові механізми стимулювання працевлаштування матерів, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до 3-х років, у тому числі на умовах дистанційної зайнятості. По-друге, поширення права отримати ваучер на перенавчання на батьків, які виховують дитину до трьох років, а також на звільнених у запас військовослужбовців. По-третє, пільгове кредитування малого бізнесу, який створює нові робочі місця. По-четверте, надання дотацій роботодавцям, які створюють нові робочі місця для молоді.

Пакет заходів зі скорочення заборгованості із заробітної плати, окрім основних (активізація роботи Держпраці, Міндоходів та Пенсійного фонду, створення гарантійної установи, яка б гарантувала отримання зарплати навіть працівникам збанкрутілих підприємств та ін.), передбачає об’єднання Державної служби зайнятості та Державної інспекції з питань праці.

«Головним завданням об’єднаної служби буде ефективний захист не лише безробітних громадян, але й кожного працюючого на всіх етапах трудового процесу: від прийому на роботу до розірванням трудових відносин з роботодавцем. Об’єднана Служба повинна буде запропонувати українським працівникам нову якість послуг та захисту та стати своєрідним Будинком праці як для працівників, так і роботодавців», – сказала міністр.

Вона зазначила, що забезпечення своєчасності та правильності нарахування та здійснення соціальних виплат, а також підвищення якості надання соціальних послуг стануть можливими завдяки створенню Інспекції із соціального забезпечення населення.

«Мінсоцполітики ініціює створення Інспекції із соціального забезпечення населення. Завдання інспекції – контроль, з одного боку, за правильністю нарахувань соціальних допомог та своєчасністю їхніх виплат, а з іншого – за якістю послуг, які надаються установами соціальної сфери», – підсумувала Королевська.