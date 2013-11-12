Україна обмінюється досвідом з Бразилією з виробництва інсуліну

Україна розширює співпрацю із Бразилією щодо обміну технологіями та досвідом із виробництва інсуліну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я, співпраця триватиме у рамках програми співробітництва між бразильським державним фармацевтичним підприємством «Фармангіньос» та ПрАТ «Індар» з виробництва в Бразилії рекомбінантного інсуліну людини за українськими технологіями. Про це країни домовилися під час шостого спільного засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Під час переговорів сторони висловили зацікавленість у співробітництві в сфері боротьби із ВІЛ/СНІДом та іншими соціально небезпечними інфекціями. Була досягнута домовленість про передачу українським колегам бразильських технологій із виробництва антиретровірусних та імунобіологічних препаратів.

Заступник міністра охорони здоров`я Роман Богачев відзначив, що сьогодні продовжується виконання третього етапу Договору про науково-технічне співробітництво за участю МОЗ України та МОЗ Бразилії. Компанія «Індар» в повному обсязі передала державній компанії «Фармангіньос» технічну документацію. Агентство санітарного нагляду Бразилії проінспектувало та сертифікувало виробничі потужності компанії «Індар». Українське державне підприємство продовжує відвантаження інсулінів в рамках акредитива, який був відкритий «Індару» МОЗом Бразилії для виконання цього етапу договору.

Також українська сторона висловила готовність до продовження цього проекту шляхом будівництва комплексу з виробництва готових лікарських форм інсуліну в Бразилії за технологією ПрАТ «Індар». У 2016 році планується завершити будівництво потужностей з виробництва рекомбінантного інсуліну людини на базі «Фармангіньос» та підприємства з виробництва готових лікарських форм інсуліну в партнерстві з «Індаром».

«Україна володіє достатнім досвідом практичної медицини і унікальними науковими розробками, які можуть скласти предметний інтерес для наших бразильських партнерів. Ми зацікавлені також у співпраці в сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями, в тому числі шляхом обміну технологіями з виробництва антиретровірусних препаратів», - відзначив Богачев.

Бразильська сторона із задоволенням прийняла пропозицію українських колег щодо продовження проекту. «Ми пишаємося стратегічним партнерством з Україною та будемо працювати над розширенням горизонтів торгівлі та зміцненням наших двосторонніх відносин. Ми маємо з Україною дуже широкі зв‘язки у стратегічно важливих та високотехнологічних секторах економіки – космічній галузі, освіті та медицині - і прагнемо до їхнього поглиблення», - заявив Генеральний секретар МЗС Бразилії, посол Едуардо Сантос.

За підсумками Шостого засідання МКТЕС сторони підписали низку документів, серед яких Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Національним агентством санітарного нагляду Бразилії (ANVISA) та Державною службою України з лікарських засобів. Меморандум відкриває українським фармацевтичним компаніям шлях до отримання бразильського сертифікату GMP (Належна виробнича практика), який є провідником до фармацевтичних ринків більшості країн Південної Америки.

Як нагадує прес-служба МОЗ, 8 листопада 2013 року в місті Бразиліа відбулося Шосте спільне засідання Міжурядової українсько-бразильської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. У ході засідання сторони обговорили розвиток співробітництва за напрямками, що становлять взаємний інтерес, зокрема, торговельній сфері та промисловості, космічній сфері, охороні здоров’я, сільському господарстві, науці та освіті.

Українську делегацію очолив міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов. З бразильського боку на засіданні МКТЕС співголовував Генеральний секретар (перший заступник міністра) МЗС Бразилії, посол Едуардо Сантос.