Сьогодні – Міжнародний день сліпих

Сьогодні – 13 листопада - Міжнародний день сліпих. У цей день в 1745 році народився Валентин Гаюї — французький педагог, який заснував цілий ряд шкіл та підприємств для сліпих людей у Парижі та Санкт-Петербурзі. Він став першою людиною, яка створила подібні установи, оскільки до 18 століття в світі не було жодної школи для сліпих.

Проблема втрати зору є актуальною у всіх країнах. Всього у світі нараховується близько 37 млн. сліпих людей і 124 млн. осіб з недостатнім зором. За словами головного позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров`я з дитячої офтальмології, завідувача Центру дитячої офтальмології кандидат медичних наук Юрія БАРІНОВА, нині в Україні на 10 тисяч дітей - один сліпий, а дитяча сліпота займає третє місце у загальній структурі інвалідності. «Офтальмологи очікують на приріст показників - 200-300 незрячих дітей на рік. Якщо ці цифри додати до 700 сліпих дітей в Україні - це вже стан епідемії. Україна підключена до всесвітньої програми Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) «Право на зір - 2020». Її реалізація повинна бути закінчена в 2020, згідно з положеннями програми, показники сліпоти та слабкозорістю у світі повинні бути знижені в 2-3 рази. За програмою, ми повинні мати 0,4 дитини на 10 тисяч населення, тобто 4 дитини на сто тисяч». – зазначає Барінов.

Однак кожна дитина, незалежно від своїх особливих потреб, повинна мати доступ до освіти та всіх сфер життя. Таким «особливим» діткам необхідно створити всі умови для всебічного розвитку. Львівщина однією з перших в країні створила класи, де діти з вадами зору навчаються разом з іншими. Зокрема й завдяки «Ресурсному центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами», одним із напрямків діяльності якого є впровадження інклюзивної освіти. За рік центр набув статусу всеукраїнського – тут допомагають дітям із вадами зору не лише Львівської області, а й ще з 12 регіонів країни.

За словами виконавчого директора Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» Оксани Потимко, ресурсний центр є унікальним, позаяк у ньому поєднано наукові, практичні та технічні напрацювання. Діти з вадами зору, їх батьки та вчителі, які звертаються до центру, отримують спеціальні матеріали для навчання.

"Ми впроваджуємо концепцію інклюзивної освіти незрячих школярів. Рік тому центр було оснащено спеціалізованим обладнанням. Дякуючи співпраці Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Національного університету «Львівська політехніка» було придбано тифлотехнічні засоби - друкарські машини зі шрифтом Брайля, принтери, комп’ютери. Завдяки новому обладнанню побачили світ «Абетка» видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» для діток з проблемами зору, «Абетка в рельєфних малюнках», тактильні цифри та літери, об’ємні матеріали. Тобто навчально-дидактичний матеріал для школярів з вадами зору, які проходять навчання в спеціалізованих та загальноосвітніх школах», - зазначила Потимко. Вона також наголосила, що ресурсний центр розпочав абсолютно новий для України напрямок роботи - адаптування мультиплікаційних фільмів для незрячих дітей.

«Ми працюємо над виготовленням мультфільмів, що адаптовані для незрячих глядачів. У партнерстві з фондом Ріната Ахметова також будуть виготовлені аудіолекції до навчальних предметів, які вивчаються студентами з вадами зору у медколеджах», - наголосила Потимко.

Керівник програми «Адресна допомога» Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк наголосила , що поряд із системними програмами «Розвитку України» не байдужа доля інвалідів.

«У рамках програми «Пряма адресна допомога» ми підтримуємо людей з особливими потребами, в тому числі з вадами зору. Ми забезпечуємо проведення необхідного лікування, підтримуємо соціальні ініціативи. І беручи до уваги повну відсутність в Україні учбового матеріалу для студентів із вадами зору, фонд Ріната Ахметова наступного року підтримає виготовлення аудіолекцій до 35 навчальних предметів, які вивчаються студентами з вадами зору у медичних коледжах України протягом трьох років навчання (Львів, Київ, Генічеськ, Харків, Чернівці)».