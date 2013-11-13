Хурма неймовірно корисна для організму

В середині осені в нашій країні починається сезон хурми. Цей екзотичний фрукт окрім оригінальних смакових якостей має ще безліч корисних властивостей, про які сьогодні розповість tochka.net.

Хурма надзвичайно корисна за рахунок багатого вмісту в ній вітамінів і мікроелементів. Плоди хурми містять калій, кальцій, залізо, магній, йод, натрій, фосфор, марганець, мідь, а також яблучну і лимонну кислоту, вітаміни А, В1, В2, В3, С.

Хурма: корисні властивості для очищення організму

Плоди хурми містять багато магнію, який не тільки сприяє виведенню з нашого організму шлаків і токсинів, але і допомагає роботі органів.

Хурма має сечогінну дію і навіть здатна розчиняти камені в нирках. З цією метою 2 рази на день перед їжею слід випивати склянку компоту, звареного з хурми.

Хурма: корисні властивості для шлунково-кишкового тракту

Хурма є дієтичним продуктом. Завдяки вмісту в ній пектину, хурму рекомендують при розладі травлення і шлункових захворюваннях.

Хронічна діарея лікується регулярним вживанням відвару з плодів хурми - потрібно 6 стиглих плодів залити 3 склянками окропу, настоювати 20 хвилин, процідити і пити по 0,5 л кожні 4 години.

Хурма покращує апетит і швидко втамовує голод.

Хурма: корисні властивості для серцево-судинної системи

Хурма рекомендується людям із серцево-судинними захворюваннями. У плодах міститься калій, велика кількість цукру, глюкози і фруктози, що благотворно впливає на серцево-судинну систему. Вітаміни C і P сприяють зміцненню стінок судин, а також хурма нормалізує тиск і застосовується при лікуванні гіпертонії.

Хурма: корисні властивості для кровотворення

Також хурму з успіхом застосовують при лікуванні анемії. За рахунок високого вмісту в плодах заліза для профілактики захворювання достатньо з`їдати дві ягоди в день або випивати 100 мл соку хурми 2 рази на день до їди. При лікуванні анемії з сухого листя хурми заварюють чай: 1 ч. ложка подрібненого листя на склянку окропу.

При виснаженні організму корисна як свіжа, так і сушена хурма настій плодів та порошок із висушених ягід.

Хурма: корисні властивості для нервової системи

Хурма має тонізуючі властивості і надає заспокійливу дію на організм, покращує сон, добре впливає на нервову систему і підвищує опірність організму до стресів та інфекцій.

Хурма: корисні властивості для легенів

Завдяки вмісту провітаміну A і бета-каротину хурма значно знижує ризик захворювання раку легенів. Ця ягода сприяє зміцненню стінок легенів і підтриманню їхньої функції, тому вона особливо корисна для тих, хто палить.

Хурма: корисні властивості для ендокринної системи

Плоди хурми багаті на йод, тому їх рекомендують застосовувати для профілактики захворювання щитовидної залози.

Хурма: корисні бактерицидні властивості

Хурма має бактерицидну дію проти кишкової і сінної палички, золотистого стафілокока.

Хурма має загоювальні властивості. При виникненні на шкірі запалень, фурункулів, а також ран і опіків слід прикласти до проблемного місця шматочок хурми зі свіжим зрізом або пов`язку, змочену соком хурми.

Щоб позбутися прищів і вугрів, застосовують маску з м`якоті хурми, змішаної з яєчним жовтком.

При застудах і кашлі полощуть горло соком стиглої хурми, розведеним водою.

При кровоточивості ясен слід полоскати рот соком стиглої хурми, розведеним водою.

Якщо вживати хурму під час епідемії грипу, то знижується ризик зараження інфекцією.

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