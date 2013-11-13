Кому протипоказана хурма

Через великий вміст глюкози хурму не слід вживати людям, хворим на цукровий діабет.

Хурма містить велику кількість легкозасвоюваного цукру, тому її не варто вживати людям, схильним до ожиріння.

Хурма широко відома своїми в`яжучими властивостями за рахунок таніну, що міститься в ній, тому вона протипоказана людям із поганою роботою травної системи, після операцій на шлунку або кишечнику і при спайковій хворобі.

Здоровим людям не слід їсти хурму у великих кількостях, а також не варто захоплюватися недозрілими ягодами, інакше можна спровокувати непрохідність кишечника. Також хурму краще не давати маленьким дітям.

lady.tochka.net