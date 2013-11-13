ОДА мають створити ради у справах інвалідів - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив державним обласним адміністраціям створити громадські консультативні ради у справах інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Доручаю обласним державним адміністраціям створити громадські консультативні ради у справах інвалідів», - сказав Азаров.

Він нагадав, що 12 листопада він проводив зустріч з представниками організацій інвалідів, і вони розповіли, що влада не приділяє їм належної уваги.

«Я вважаю абсолютно неприйнятним, коли міністри, керівники відомств, голови адміністрацій навіть не знаходять часу, щоб поспілкуватися з представниками співтовариства людей з обмеженими можливостями... А куди їм ще звертатися зі своїми проблемами, якщо не до влади?", - заявив Азаров.

Він доручив всім міністерствам і відомствам системно працювати з організаціями інвалідів і ввести до складу громадських колегій представників організацій інвалідів.

«Доручаю всім міністерствам і відомствам системно працювати з організаціями інвалідів. Ввести до складу громадських колегій представників організацій інвалідів. І послухати уважно. Я пообіцяв, що жодне рішення, яке категорично заперечують представники громадських організацій інвалідів, через уряд не пройде», - резюмував прем`єр-міністр.