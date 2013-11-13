Завтра в Україні дощитиме

Завтра, 14 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, йтиме невеликий дощ, лише вночі у більшості центральних та південних областей, а вдень у західній частині без опадів.

Вночі та вранці у південних, східних областях та в Криму місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Карпатах вночі та вранці пройдуть дощі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці йтиме невеликий дощ, вдень без опадів. Температура на Київщині вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У м. Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.