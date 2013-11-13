В Україні смертність на дорогах в 4 рази вища, ніж у Європі

За 10 місяців цього року в Україні сталося близько 25 тисяч ДТП з потерпілими, в яких 3700 осіб загинуло та близько 30 тисяч отримало поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час круглого столу на тему: "Безпека дорожнього руху" в рамках спільного проекту "Безпечні села" заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України, полковник міліції Володимир Резніков.

За його словами, "статистика на сьогодні не може нас задовольнити. За 10 місяців цього року в Україні сталося близько 25 тисяч ДТП з потерпілими, в яких 3700 осіб загинуло та близько 30 тисяч отримало поранення. За таким рівнем ризику, як кількість загиблих на 100 тисяч населення, ми сьогодні в Україні бачимо 12. Країни, які є більш благополучними в цьому напрямку, мають від 1,5 до 3,5 - це країни Скандинавії, Великої Британії, Голландії. В Україні на сьогодні рівень смертності на дорогах в 3-4 рази перевищує показники цих країн і в двічі перевищує середні показники".

Крім цього Резніков зазначив, що "тиждень безпеки на дорогах, який ми проводимо з 11 по 17 листопада цього року, має на меті сконцентрувати зусилля державних органів, громадських організацій, ЗМІ, наукового потенціалу на вирішення тих проблем, які турбують суспільство в царині забезпечення безпеки дорожнього руху. Протягом цього тижня проходить робота по таким операція як "Пішохід", "Безпечна швидкість", "П`яний водій - злочинець", крім цих заходів заплановано широке коло зустрічей, круглих столів, науково-практичних конференцій з цих проблем по всіх регіонах України. Також підрозділи ДАІ разом з Міністерством освіти та науки і представниками на місцях підуть до навчальних закладів протягом цього тижня і будуть пропагувати необхідність дотримання правил дорожнього руху, в першу чергу, пішоходами».

У свою чергу, директор Східного альянсу за безпечний та стійкий транспорт Великої Британії Емма МакЛеннан зауважила, що, "незважаючи на те, що питанням безпеки на дорогах в Україні займається велика кількість організацій, включно з ДАІ, для місцевих жителів смерті на дорогах - це буденна справа, з якою вони стикаються постійно. Зі своєї сторони ми хотіли б розпочати національну кампанію із забезпечення безпеки на дорогах та підняти цю проблему на національний рівень, в рамках проголошеної ООН акції «Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху» (ця акція проголошена на 2011-2020 рр. - УНІАН).

Щодо безпосередньо проекту "Безпечні села" Резніков висловив думку, що "в частині роз`яснювальної роботи - це дуже важливий проект для людей, які проживають вздовж траси та належним чином не захищені тими засобами безпеки, які існують у європейських країнах".

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку Станіслав Супруненко зазначив, що питанню безпеки дорожнього руху до останнього часу не приділялося належної уваги з боку ЄБРР, банку, який інвестує великі інфраструктурні об`єкти. «Коли ми отримали інформацію про складнощі для пішоходів, жителів сіл, вздовж яких проходить траса, це безумовно викликало стурбованість в керівництва банку. … На жаль, висновки аудиторів підтвердили те, що траса М06 має багато передумов для створення несприятливих дорожніх ситуацій", - погодився представник банку.

Голова правління Фонду сприяння безпеці дорожнього руху Єгор Калашніков нагадав, що у травні 2013 року розпочався проект "Безпечні села" за підтримки Фонду сприяння безпеці дорожнього руху, Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, Європейського банку реконструкції та розвитку і Східного альянсу за безпечний і надійний транспорт в Україні. Метою проекту є зниження аварійності в сільських населених пунктах, розташованих вздовж міжнародного транспортного коридору М06 траси Київ-Чоп. Гостра необхідність проекту була викликана серією резонансних аварій за участю пішоходів та водіїв вантажного транспорту, що сталися на цій трасі. З початку року на цій автомобільній дорозі сталося 427 ДТП, в яких загинуло 179 осіб, 540 - дістали поранення. Він повідомив, що у рамках проекту серед населення були розповсюджені світловідбиваючі матеріали, з відповідним роз`ясненням щодо їх використання.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня ц. р. біля приміщення «Укравтодору» в Києві жителі сіл, розташованих біля траси Київ-Чоп, та громадські активісти провели акцію протесту із вимогою створити нормальні умови для пересування пішоходів та велосипедистів уздовж траси.

Учасники акції протесту висловили обурення тим, що чиновники створили швидкісний автошлях під футбольний чемпіонат Євро-2012, проте про переходи та доріжки для пішоходів забули.

Учасники акції нагадали, що судові розгляди та листування із чиновниками тривають вже 5 років.