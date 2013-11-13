На інформування щодо соцгарантій витратять 8 млн

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності витратить більш як 8 млн грн. на інформування населення про соціальні гарантії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Голова комітету з конкурсних торгів Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Роман Яхимович сказав, що задля підвищення рівня поінформованості про свої права та можливості отримувачів допомоги та соціальних послуг в Україні було прийнято Програму висвітлення діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2013-2014 роки. Програму затверджено правлінням Фонду, до якого входять представники держави, роботодавців та профспілок.

На виконання рішення правління Фонду щодо посилення роз’яснювальної роботи було проведено конкурсні торги на закупівлю послуг з інформування про діяльність Виконавчої дирекції Фонду.

За інформацією прес-служби Фонду, згідно з результатами конкурсних торгів, переможцями за трьома позиціями було визнано три компанії:

1. Створення та розміщення радіо сюжетів щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. ТОВ «Компанія «Тавр». Сума пропозиції – 998 400 грн.

2. Створення та розміщення інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній прайм-тайм). ТОВ «Рекламне агентство «МА Україна». Сума пропозиції – 2 520 000 грн.

3. Створення та розміщення радіосюжетів щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній прайм-тайм), статей у друкованих засобах масової інформації, новин в електронних засобах масової інформації. ТОВ «Медійно-інформаційна комерційна організація «Плюс». Сума пропозиції – 4 760 400 грн.

Яхимович також звернув увагу на те, що в Україні більше третини працюючих громадян не платять страхові внески: «В Україні 20 млн зайнятих громадян. З них лише 12,3 млн є застрахованими особами, за яких страхувальник сплачує єдиний соціальний внесок. Решта - це неформальна та тіньова зайнятість».

Саме тому було прийнято рішення про проведення широкомасштабної інформаційної кампанії із роз`яснення соціальних прав і гарантій, якими люди можуть скористатися у системі соціального страхування. «Коли громадяни будуть розуміти, на що вони мають право і що мають право вимагати від системи соціального страхування, яку допомогу можуть отримати, які переваги і який захист дає система соціального страхування застрахованим особам, тоді вони будуть більше зацікавлені офіційно працевлаштовуватись і сплачувати страхові внески», - підсумував Яхимович.

Незважаючи на важливість і актуальність цієї програми, її буде профінансовано тільки після того, як будуть виконані основні платежі з Фонду людям, наголошується в повідомленні.