В Україні популяризують екологічну культуру серед школярів

У Києві презентували всеукраїнський шкільний конкурс «ЕКОклас», спрямований на популяризацію екологічної культури серед школярів і педагогів.

Відповідний проект на прес-конференції в УНІАН презентував ініціатор конкурсу Геннадій Виходцев – голова правління одноіменного соціального центру і генеральний директор групи компаній «Фокстрот», за підтримки якої буде реалізовано цей проект. Конкурс проводитиметься за трьома номінаціями: «ЕКОдизайн», «ЕКОіновація» і «ЕКОкреатив», а взяти в ньому участь зможуть всі шкільні колективи, які побажали реалізувати екопроекти. При цьому, автори кращих екологічних ініціатив і педагоги-керівники проектів будуть нагороджені подарунками. Переможців конкурсу визначать 12 травня 2014 року – в день екологічної освіти в Україні.

«Виховувати у дітей екологічну культуру необхідно в першу чергу в сім`ї, в дитячих садках, школах, там, де діти проводять найбільше часу. Це наше з вами щонайперше завдання. Ми зійшлися на думці, що сьогодні в нашій країні приділяється мало часу цьому питанню – екологічній ситуації в нашій країні. Треба приділяти значно більше часу. І я вдячний групі компаній «Фокстрот», яка підтримала мою ініціативу і створила цілий проект під назвою «ЕКОклас»», - сказав Виходцев на презентації.

У свою чергу, виконавчий директор торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому» В‘ячеслав Поврозник зазначив, що кінцева мета проведення конкурсу – залучити громадськість до вирішення екологічних проблем країни.

«Основна ідея конкурсу – об`єднати зусилля, дітей, батьків, вчителів і, можливо, тих лідерів громадськості, політичних лідерів, які на місцях можуть допомогти у вирішенні деяких екологічних проблем українців», - сказав Поврозник.

«ЕКОклас - це прекрасний привід об`єднати і залучити до цього проекту всю громадськість, яка може бути корисною для того, щоб вирішити ту чи іншу екологічну проблему. Я думаю, що результатом конкурсу буде привернути увагу всіх – від маленьких до дорослих людей до вирішення екологічних проблем», - додав він.

Ідею проведення конкурсу також підтримали і присутні на презентації експерти і партнери конкурсу.

Зокрема, директор Національного эколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України Володимир Вербицький висловив упевненість, що проект «ЕКОклас» зможе вирішити завдання екологічної освіти молоді в Україні і поліпшити екологічну ситуацію в країні.

«Цей проект є вільною формою екологічної освіти, коли дитина, сім`я і школа самостійно розробляє проект, бачить позитиви і негативи проекту. Але найголовніше, щоб дитина або батьки відчули необхідність цього проекту, який поліпшить екологію міста і села», - сказав Вербицький.

Довідка УНІАН. Група компаній «Фокстрот» є власником торговельних марок «Фокстрот. Техніка для дому», «Техношара» (ритейл побутової і електронної техніки), «Секунда» (годинниковий ритейл), «DEPO’t» (DEPOT Development Group – управління нерухомістю) тощо.

«Фокстрот» реалізує екологічні проекти в Україні не вперше. У 2006 році компанія підписала Глобальний договір ООН, важливим напрямом якого є екологічна відповідальність бізнесу і робота з мінімізації впливу на навколишнє середовище. З 2009 року компанією реалізується корпоративна екологічна програма «Зелений офіс».

Також «Фокстрот» готує волонтерську програму з централізованої утилізації використаних батарейок.