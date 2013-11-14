Уряд направить на розгляд парламенту проект програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2014–2018 роки

Кабінет міністрів схвалив 13 листопада на засіданні і направить до Верховної Ради законопроект «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова на засіданні уряду заявила, що в основу документа закладено зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом надання якісних і доступних медичних послуг, насамперед, серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також послуг із лікування, догляду і підтримки людей, які живуть із ВІЛ.

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, а також інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування на п`ять років становить 6,4 млрд грн. Обсяг фінансування програми з державного бюджету буде визначатися щороку, відповідно до конкретних завдань та наявних коштів.