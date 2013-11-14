Ревматизм може зумовлюватися фарингітом та тонзилітом

Ревматизм - це системне захворювання (тобто таке, що зачіпає весь організм) із переважним ураженням серця і суглобів.

Виникає через цілий перелік причин, з яких можна виділити кілька основних:

Інфекції, викликані гемолітичним стрептококом.

Хронічні захворювання, наприклад, фарингіт, тонзиліт, ларингіт, бронхіт.

Перенесена скарлатина.

Ну і, звичайно, генетична схильність. Цю тезу, що все пояснює, ви можете побачити в причинах будь-якого захворювання.

Сутність захворювання полягає в тому, що через інфікування якимось збудником оболонок серця і суглобових елементів в організмі починають вироблятися антитіла на власні тканини.

Простіше кажучи - організм із завидною постійністю атакує власні органи. У цьому випадку - серце і суглоби.

Отже, основні симптоми ревматизму:

Прояви ураження серця (найперше страждає м`язова оболонка, тобто міокард).

Синдром хронічної втоми - хворий легко стомлюється, є часті і гіркі зітхання (це справді симптом), можуть бути порушення сну, деформація характеру, що проявляється підвищеною дратівливістю.

Починає боліти серце. Болі тягнучі.

Запальний процес може призвести до підвищення температури до тридцяти семи - тридцяти восьми градусів.

Може знижуватися тиск.

Нерідко спостерігається підвищення частоти серцевих скорочень.

З часом через хронічне ураження серцевого м`яза змінюються межі серця, що можна побачити на звичайному рентгені.

Коли серце перестає справлятися з навантаженням, починаються прояви серцевої недостатності - задишка, пітливість, набряки, виражений варикоз вен і так далі.

Запальні зміни суглобів - ревматичний поліартрит (артрит - це запалення суглоба, артроз - руйнування).

При ревматизмі уражаються, як правило, великі суглоби, причому уражаються симетрично.

Це важливо знати, тому що є цілий перелік інших ревматологічних захворювань, що вражають суглоби іншим чином. Важливо, тому що нюанси лікування можуть суттєво відрізнятися.

Біль від ревматичного артриту добре знімається звичайними протизапальними препаратами (група НПЗЗ).

Артрит при ревматизмі оборотний, тобто, як правило, до артрозу не призводить. Пройшла атака - пройшли суглоби.

Танець святого Вітта, або правильно - ревматична хорея.

У рідкісних випадках ревматизм проявляється запаленням (васкулітом) дрібних судин мозку. Під час ревматичної атаки спостерігається, власне, танець: хворий кривляється, упускає предмети, поводиться неврівноважено, дивно.

Шкірні прояви ревматизму

Ревматичні вузлики - невеликі щільні безболісні підшкірні утворення в ділянці суглобів, зв`язок.

Кільцеподібна еритема - рожеві висипання у вигляді обідка.

Ревматичних плеврит

Проявляється кашлем і болем при диханні. Важливо запам`ятати, що основна небезпека ревматизму зовсім не у видимих ​​симптомах ураження суглобів, а в небезпеці для серця.

Тому, як би вдало не знімалися суглобові прояви ревматизму, необхідно стабільно відвідувати ревматолога.

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