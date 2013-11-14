Симптоми пневмонії: як не пропустити хворобу
Підйом температури...
Пневмонія - це запалення легенів.
Може бути викликане будь-яким збудником - бактерією, вірусом, грибком. Може виникати як реакція на гаряче, холодне або брудне повітря (ці стани правильно називаються пневмонітами). У цьому випадку - інфекція все одно з часом «сідає» на пошкоджені ділянки тканини і розвивається звичайна пневмонія.
Пневмонія - одне з найнебезпечніших захворювань або ускладнень основного захворювання. При несвоєчасному лікуванні нерідко призводить до летального результату.
Отже, ось основні симптоми пневмонії:
Підйом температури. При звичайній, бактеріальній пневмонії температура може досягати сорока і більше градусів.
Легенева тканина дуже ніжна, а всмоктуваність продуктів розпаду в легенях дуже висока. Як наслідок - потрібно дуже швидко і грамотно підбирати антибіотик, інакше можна втратити хворого. З цієї причини пневмонію ніколи не варто лікувати самостійно.
Відходить багато мокроти. Обширний запальний процес призводить до великої кількості відділюваного.
Дуже важливо, щоб мокрота добре відходила. В іншому випадку - зворотне всмоктування призводить до погіршення стану, подальшого підвищення температури аж до коми.
Спостерігаються різноманітні хрипи при диханні.
У ході пневмонії хрипи можна почути навіть без стетоскопа. Це пов`язано з великим обсягом мокротиння.
У ході захворювання можуть виникати болі при диханні. Це може бути пов`язано з ураженням плеври.
Звичайною називають найбільш поширену, бактеріальну пневмонію.
Атиповою формою називають пневмонію, викликану легіонеллою, хламідією, пневмоцистною інфекцією, а також вірусами (цитомегаловірус, респіраторний сінцитіальний вірус людини, вірус важкого гострого респіраторного синдрому людини, вірус кору):
На відміну від бактеріальної пневмонії, симптоми розвиваються поступово
Кашель сухий, часто дере в горлі
Мокроти практично немає
Сильний головний біль, слабкість
Досить часто спостерігається біль у м`язах
Всі ці симптоми проявляються при досить слабких змінах на рентгенограмі.
Крім того, атипові форми пневмонії не піддаються стандартному лікуванню антибіотиками. Вірусні форми атипової пневмонії мають цікавий симптом - рентгенологічні прояви пневмонії можуть проявитися до появи клініки захворювання. При будь-якому стані, схожому на пневмонію, обов`язково зверніться до лікаря.