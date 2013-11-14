Симптоми пневмонії: як не пропустити хворобу

Пневмонія - це запалення легенів.

Може бути викликане будь-яким збудником - бактерією, вірусом, грибком. Може виникати як реакція на гаряче, холодне або брудне повітря (ці стани правильно називаються пневмонітами). У цьому випадку - інфекція все одно з часом «сідає» на пошкоджені ділянки тканини і розвивається звичайна пневмонія.

Пневмонія - одне з найнебезпечніших захворювань або ускладнень основного захворювання. При несвоєчасному лікуванні нерідко призводить до летального результату.

Отже, ось основні симптоми пневмонії:

Підйом температури. При звичайній, бактеріальній пневмонії температура може досягати сорока і більше градусів.

Легенева тканина дуже ніжна, а всмоктуваність продуктів розпаду в легенях дуже висока. Як наслідок - потрібно дуже швидко і грамотно підбирати антибіотик, інакше можна втратити хворого. З цієї причини пневмонію ніколи не варто лікувати самостійно.

Відходить багато мокроти. Обширний запальний процес призводить до великої кількості відділюваного.

Дуже важливо, щоб мокрота добре відходила. В іншому випадку - зворотне всмоктування призводить до погіршення стану, подальшого підвищення температури аж до коми.

Спостерігаються різноманітні хрипи при диханні.

У ході пневмонії хрипи можна почути навіть без стетоскопа. Це пов`язано з великим обсягом мокротиння.

У ході захворювання можуть виникати болі при диханні. Це може бути пов`язано з ураженням плеври.

Звичайною називають найбільш поширену, бактеріальну пневмонію.

Атиповою формою називають пневмонію, викликану легіонеллою, хламідією, пневмоцистною інфекцією, а також вірусами (цитомегаловірус, респіраторний сінцитіальний вірус людини, вірус важкого гострого респіраторного синдрому людини, вірус кору):

На відміну від бактеріальної пневмонії, симптоми розвиваються поступово

Кашель сухий, часто дере в горлі

Мокроти практично немає

Сильний головний біль, слабкість

Досить часто спостерігається біль у м`язах

Всі ці симптоми проявляються при досить слабких змінах на рентгенограмі.

Крім того, атипові форми пневмонії не піддаються стандартному лікуванню антибіотиками. Вірусні форми атипової пневмонії мають цікавий симптом - рентгенологічні прояви пневмонії можуть проявитися до появи клініки захворювання. При будь-якому стані, схожому на пневмонію, обов`язково зверніться до лікаря.

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