Завтра закінчується спрощений пропуск на територію Білорусі

Завтра, 15 листопада, на українсько-білоруській ділянці кордону закінчується термін сезонного спрощеного пропуску громадян для збору дикоросів.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, цього року 4-місчний сезон збору грибів та ягід пройшов без будь-яких ускладнень.

Прикордонники відділу «Березове» Луцького загону забезпечили дотримання режиму державного кордону та в спрощеному двосторонньому порядку оформили понад 80 тис. осіб, зазначається в повідомленні.

Водночас прикордонники фіксували випадки порушень державного кордону поза встановленими місцями з метою скорочення шляху. З цієї причини було затримано 45 осіб. Загалом українськими і білоруськими прикордонниками було затримано та притягнуто до адмінвідповідальності 31 порушника державного кордону. Також їм було скасовано перепустки на територію Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

Крім цього, підкреслюється в повідомленні, з настанням морозів прикордонники не виключають можливості відновлення спроб незаконної заготовки лісодеревини на території Білорусі. Тому Державна прикордонна служба України звертається до місцевого населення з проханням утриматися від незаконних дій та попереджає про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства як України, так і Республіки Білорусь.

Як повідомлялося, з метою запобігання масовим порушенням режиму державного кордону три роки тому на міждержавному рівні було вирішено питання про тимчасове спрощення пропуску через державний кордон для мешканців прикордонних населених пунктів на період збору дикоросів. Місцеві жителі 10 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області отримали можливість перетинати кордон в тимчасових пунктах пропуску та збирати чорницю, журавлину і гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.