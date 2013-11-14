Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу.

Інсульт викликається або закупоркою судини - ішемічний інсульт, або розривом судини - геморагічний інсульт. За статистикою, більша частина українців гине від наслідків судинних катастроф - інфаркту, інсульту, тромбоемболії (закупорки) легеневої артерії.

Інсульт є найпідступнішою судинною подією, тому що інсульт, котрий уже стався, досить довго може залишатися непоміченим. Інсульт, на відміну від інфаркту міокарда, не викликає пекучого болю в характерних місцях, не пов`язаний з появою задишки і «підходить на м`яких лапах». Саме тому важливо помітити ранні ознаки інсульту і терміново госпіталізувати потерпілого.

Симптоми інсульту:

Важливо зрозуміти, що симптоми інсульту можуть проявлятися поступово і наростати з плином часу.

Порушення нормальної роботи свідомості - стан сопору (оглушення), можлива сонливість.

В окремих випадках може спостерігатися перезбудження, агресія. Іноді виникає відчуття загубленості в просторі. У важких випадках всі предмети «обертаються навколо хворого».

Інсульт може призводити до непритомності.

Відчуття жару, пітливість. Може з`явитися сухість у роті.

Почастішання ритму серцевих скорочень. Хоча серце при інсульті не страждає, в кров при інсульті потрапляє маса речовин, що впливають у тому числі і на серцевий ритм.

Поступово наростають вогнищеві симптоми.

Вогнищеві симптоми при інсульті пов`язані з крововиливом у конкретну ділянку мозкової тканини. Як відомо, кожна ділянка мозку відповідає за роботу певних органів і систем. Тому, залежно від розташування вогнища ураження, симптоми при інсульті бувають найрізноманітнішими.

Слабкість у кінцівках.

Характерним для проявів інсульту є ураження одного боку тіла, тому слабкість розвиватиметься, наприклад, у лівій руці і лівій нозі. Можливе ураження тільки однієї кінцівки.

Слабкість може поступово перетворитися на повний параліч. Крім того, може бути втрачена чутливість на відповідній стороні або кінцівці.

Порушення мовлення, зміна дикції характерна для гострого інсульту.

Крім того, при ураженні всієї половини тіла мовлення взагалі буде нерозбірливим.

Порушення зору: косоокість, зсув полів зору, сліпота.

Хитка хода.

Існують прості тести, засновані на осередковій симптоматиці інсульту:

Попросіть посміхнутися, підняти руки вгору, сказати скоромовку.

У разі інсульту симетричної посмішки не вийде, руки будуть підняті на різну висоту, а про скоромовку навряд чи вдасться навіть пояснити. Якщо ви виявили подібні ознаки, негайно викликайте карету швидкої допомоги. Не забудьте коротко описати свої спостереження черговому на швидкій, для цих випадків, як правило, існує спеціалізована «інсультна» бригада.

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