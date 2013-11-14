В Україні зростає кількість хворих на цукровий діабет.

Як повідомила УНІАН голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва , цукровий діабет є серйозною проблемою для нашої країни.

«Число хворих у нашій країні неухильно зростає. У 2012 році було зареєстровано понад 1 млн 330 хворих на цукровий діабет, 8 тис. з яких - діти. При цьому, за останні 9 років кількість дітей з цукровим діабетом у віці до 6 років в Україні збільшилася вдвічі. Щорічно в нашій країні цукровий діабет першого типу виявляють приблизно у 19 тис осіб. У 2012 році зареєстровано понад 212 тис хворих, які потребують інсулінотерапії. Усього ж за останні п`ять років кількість хворих , які застосовують інсулін, в нашій державі зросла на понад 20%», - зазначила Бахтєєва.

За її словами, в нашій країні вперше був створений державний Реєстр хворих на цукровий діабет, в який увійшли дані про пацієнтів дитячого та підліткового віку. "Завдяки реєстру з`явилася можливість отримувати більш об`єктивні відомості про захворюваність на цукровий діабет, його поширеність у регіонах України, дані про смертність внаслідок цукрового діабету, про кількість і структуру його ускладнень . Крім того, завдяки даному Реєстру стало можливо більш точно визначати потреби в препаратах інсуліну та виявляти найбільш важливі проблеми хворих на діабет», - зазначила Бахтєєва.

Вона акцентувала, що в 2013 році в клінічну практику впроваджено оновлені протоколи лікування хворих на цукровий діабет II типу.

«Наші стандарти лікування цукрового діабету відповідають міжнародним вимогам у цій сфері. Також дуже важливо, що в рамках виконання державної програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 рр для підвищення рівня надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та їх реабілітації в Україні було створено 87 кабінетів «Діабетична стопа», працює 332 «Школи соціальної адаптації та психологічної підтримки людей з діабетом». Постійно проводяться спеціальні семінари для лікарів-ендокринологів та медичних сестер з навчання хворих на діабет методам самоконтролю » , - сказала Бахтєєва.

Медик також зазначила, що цукровий діабет належить до числа найбільш поширених захворювань людини і є серйозною медико-соціальною проблемою для всіх країн світу.

«Кожні 7 секунд у світі реєструється 2 нових випадки цього захворювання і кожні 7 секунд одна людина помирає від його ускладнень. При цьому понад 80 % випадків смерті від діабету стається у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, близько 2-3 % населення землі має цукровий діабет. З віком захворюваність на цукровий діабет зростає і після 65 років досягає 10 - 15%. Щорічно в світі на діабет першого типу (інсулінозалежний) захворюють 78 тисяч дітей» , - сказала парламентарій.

Крім того, Тетяна Бахтєєва звернула увагу на той факт, що, за прогнозами ВООЗ, до 2030 року понад півмільярда мешканців Землі матимуть цю патологію, а смертність внаслідок діабету забере сьоме місце в структурі загальних причин смертності населення.