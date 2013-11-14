Завтра у східних областях України очікується мокрий сніг

15 листопада у східних та Сумській областях України вночі очікується невеликий мокрий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території України завтра буде без опадів, обіцяють синоптики.

Вночі та вранці на Правобережжі та в Криму туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла); на Закарпатті та півдні Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі по області від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.