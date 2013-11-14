При закупівлі медобладнання державі завдали 13 млн грн збитків

Посадовці Міністерства оборони у результаті проведеного тендеру із закупівлі медичного обладнання завдали державі 13 млн грн збитків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Факт розкрадання бюджетних коштів виявили працівники УБОЗ ГУМВС України в місті Києві.

Зокрема, згідно з повідомленням, наприкінці 2010 року посадовці Міноборони підписали договір на постачання необхідного для військових медичних закладів устаткування на загальну суму 36 млн грн. Однак у результаті проведення товарознавчої експертизи придбаного обладнання було з’ясовано, що його вартість значно завищена.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 423 (зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Кримінальна відповідальність за такий злочин передбачена у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

«Наразі оперативні працівники перевіряють на причетність до махінацій із бюджетними коштами високопосадовців вказаного Міністерства», - зазначив начальник столичного УБОЗ Олександр Шаповалов.