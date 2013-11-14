Як позбавитись безсоння

Помірні фізичні навантаження і прогулянки перед сном — найкращий засіб проти безсоння, каже Ріта Гофман, столичний дільничний лікар. За словами фахівця, проблеми зі сном найчастіше бувають у тих, хто живе у великих містах і працює розумово.

"Ми сидимо за моніторами , і при цьому працює 200-250 грамів нашого тіла, тобто — мозок. Все інше в організмі — не задіяне. За це організм може помститись нам недосипанням, порушенням тиску", - каже лікар.

Щоб подолати проблеми зі сном, радить застосовувати "компенсаторне фізичне навантаження". Тобто щодня ходити по 8-10 кілометрів. Якщо такої можливості людина не має, то необхідно хоча б гуляти перед сном. Це допоможе справитись із безсонням найкраще.Більшість лікарів вкрай негативно ставляться до снодійних у вигляді таблеток. Всі вони з часом перестають діяти, коли викликають звикання. Ліки-снодійне — колосальне навантаження на психіку.

Замість психотропних препаратів, терапевти радять вживати продукти, які сприяють швидкому засинанню природним шляхом, бо заспокоюють збуджену нервову систему. До таких відноситься сік гарбуза, каже столичний терапевт Світлана Дорошенко.

"Склянка гарбузового соку допоможе не лише добре заснути, а й зробить сон більш глибоким. Також його корисно пити, якщо є зайва вага. Сік виводить шлаки і бореться з ожирінням".

Заснути допоможе і відвар із глоду.

"Його зазвичай раджу як додатковий засіб при неврозах, сильних стресах і порушеному тиску. Позбавляє безсоння і глід, якщо вживати його регулярно перед сном. Плоди можна додавати в чай. Найкраще — тричі на день за півгодини до прийому їжі. І, звісно ж, ні в якому разі не можна пити на ніч каву. Вона прискорює серцебиття і не дає "заснути" всім органам, ось чому її найкраще пити зранку".

"Класична причина поганого засинання — збуджена нервова система. Коли людина знаходиться у повній тиші, то не засинає, а думає над тим, що зробила за сьогодні і що має зробити завтра. Таким треба заспокоїтись і очистити всі думки, згадати захід сонця або шум морських хвиль. Не можна на ніч наїдатися, бо органи травлення працюватимуть із подвійною інтенсивністю, на даючи заснути".

gazeta.ua