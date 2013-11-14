Чи є життя після інтернату?

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток Украіни" , 15 листопада до Києві приїжджає російський громадський діяч, випускник радянських інтернатів, експерт Громадської палати РФ , міжнародний експерт з соціальному сирітству Олександр Гезалов. Особистість Олександра Гезалова унікальна тим, що він не тільки зміг вижити, пройшовши нелюдську систему виховання радянського дитячого будинку (з 13-ти випускників його року на справжній момент в живих залишився він один), але й відбутися як громадський діяч. Олександр виступає проти інтернатної системи, викриваючи її в байдужості до долі дітей, а також проти « неправильної» допомоги дітям.

Разом з режисером Ольгою Синяєвою, Олександр привезе до Києва документальний фільм « Блеф , або з Новим роком ! » , В якому показано життя дитини в інтернатному закладі і розкривається одне з найстрашніших станів - депривація. Нянечки в дитячих будинках не беруть дітей на руки - це правило. Візьмуть одного - потрібно по черзі няньчити інших. Від цього дитина сама починає розгойдуватися, імітуючи рухи маминих рук.

Закритий показ відбудеться завтра , о 18:30 , в кінотеатрі « Україна » , Синій зал. Вхід за акредитаціює : +38 044 502 52 12 .

Також Олександр Гезалов відвідає соціальну квартиру для дівчат і молодих матерів з дітьми раннього віку , які опинилися в складних життєвих обставинах (міні-центр матері та дитини), де поспілкується з мамами, які не відмовилися від своїх дітей і тимчасово проживають у цьому центрі разом з психологом і соціальним працівником. Квартира створена МБФ « Українська фундація громадського здоров`я» у співпраці з представництвом міжнародної організації «Право на здоров`я» за фінансової підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» , Фонду Елтона Джона і Фонду Олени Пінчук АНТИСНІД .